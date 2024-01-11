Срок окупаемости сданных в аренду «однушек» в Екатеринбурге составляет 15 лет

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в новых домах на 5% превышает размер платежа по ипотеке ...16.11.2023 В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в новых домах на 5% ...07.06.2023 Челябинск попал в число городов РФ с самой быстрой окупаемостью сданной в аренду «однушки»
УрБК, Челябинск, 07.06.2023. В Челябинске приобретенная на вторичном рынке жилья однокомнатная квартира, сданная в ...07.06.2023 В Екатеринбурге срок окупаемости сданной в аренду «однушки» составляет 17,7 года
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге приобретенная на вторичном рынке жилья однокомнатная квартира, сданная ...02.11.2021 Средняя доходность от сдачи квартиры в Екатеринбурге составляет 6,1% годовых
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Средняя доходность от сдачи квартиры в Екатеринбурге составляет 6,1% годовых, срок ...