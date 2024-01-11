Срок окупаемости сданных в аренду «однушек» в Екатеринбурге составляет 15 лет

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В Екатеринбурге однокомнатная квартира, сданная в аренду, окупится в среднем за 15 лет. Год назад на это потребовалось бы 17 лет, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Средняя ставка аренды «однушек» в Екатеринбурге по состоянию на январь 2024 года составляет 27,9 тыс. руб. в месяц, а средняя стоимость — 5,02 млн руб. Доходность от сдачи квартиры в аренду составляет 6,7% (в январе 2023 года — 5,8%).



По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, недвижимость остается самым предсказуемым и понятным активом, поэтому пользуется спросом практически в любой период, особенно при экономической нестабильности. Также она отмечает, что сегодня покупка квартиры воспринимается как инструмент сохранения, а не приумножения средств.