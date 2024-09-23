Бизнес рантье стал выгоднее

В Екатеринбурге выросла доходность от сдачи жилья в аренду. По данным портала «Мир квартир», за последние 12 месяцев этот показатель увеличился
с 6,2% до 6,6%. Средний срок окупаемости квартиры снизился с 16 до 15,1 года. Аналитики связывают это с тем, что арендные ставки в городе растут быстрее, чем цены на жилье во всех сегментах.
Для расчетов из собственной аналитики портала были взяты средние цены и ставки аренды квартир. Предполагалось, что помещения сдаются без простоев. Также не учитывались расходы на ремонт, коммунальные платежи, налоги, затраты на поиск арендатора и так далее.
В целом по стране доходность квартиры составила 6,4% годовых, а окупаемость — 15,7 года.
«За прошедший год квартиры стали приносить своим владельцам больше дохода. Для сравнения: на начало 2024 года показатели составляли 5,6% и 17,9 года. Такая динамика объясняется тем, что цена объекта недвижимости хоть и выросла в среднем по РФ на 7,1%, но аренда подскочила на целых 25,8%. В наступившем году рост ставок аренды снова явно обгонит рост цен покупки, так что доходность квартир в России вырастет еще», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
В Екатеринбурге также отмечается резкий рост арендных ставок на жилье. По данным сервиса, съемные «однушки» в уральской столице за 2024 год подорожали на 29,1% (до 33 тыс. 672 руб. в месяц), «двушки» — на 18,6% (до 38 тыс. 267 руб.), «трешки» — на 18,1% (до 47 тыс. 771 руб.).
Для сравнения: средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, по данным Уральской палаты недвижимости, выросла всего на 8,6%.
При этом эксперты отмечают, что доходность арендных платежей сейчас заметно ниже, чем ставки по банковским депозитам.
«Недвижимость остается самым предсказуемым и понятным активом, поэтому пользуется спросом практически в любой период, особенно — экономической нестабильности. При этом сегодня покупка квартиры воспринимается как инструмент сохранения, а не приумножения средств. После увеличения ключевой ставки ЦБ в 2023 году и последовательного роста ставок по депозитам инвесторы-рантье уже не могут рассчитывать на больший доход, чем инвесторы, разместившие средства в банковских вкладах», — заявила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.
Напомним, что средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в сейчас составляет 20,85%. Это почти в четыре раза выше, чем доходность арендного бизнеса в Екатеринбурге.
Ранее УрБК писал
, что в Екатеринбурге в последнее время резко вырос спрос на аренду жилья. Аналитики связывают это с решением части потенциальных покупателей жилья временно отложить приобретение недвижимости — в условиях текущих рыночных ставок по ипотеке горожане все чаще занимают выжидательную позицию и делают выбор в пользу аренды.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney