Аренда вместо ипотеки

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В Екатеринбурге средняя стоимость аренды квартир в ноябре 2023 года составила 24 тыс. руб. Об этом говорится в ...

В Екатеринбурге спрос на аренду квартир за год вырос на 27%

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды квартир в ноябре 2023 года составила 24 тыс. ...

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УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в ноябре составила 25,7 ...

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УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...

В Екатеринбурге подешевела аренда жилья

Средние ставки за «однушки» за полгода упали на 5,8%, на «двушки» — на 0,7% ...