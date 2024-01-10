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10.01.2024

Аренда вместо ипотеки

Аренда вместо ипотекиВ Екатеринбурге ощутимо вырос спрос на аренду квартир. Это связано с резким удорожанием ипотечных кредитов. Ставки по рыночным программам выросли до 16-18%. Доступность льготной ипотеки с господдержкой под 8% также заметно снизилась. С сентября 2023 года минимальный первоначальный взнос по программе увеличился в два раза — с 15 до 30%. В результате многим семьям сейчас выгоднее не покупать жилье в ипотеку, а пользоваться съемными квартирами.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге (число запрошенных контактов арендодателя на платформе) за 11 месяцев 2023 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Популярность съемного жилья растет не только в уральской столице, но и по всей стране. Спрос на арендные квартиры в РФ за год увеличился на 10%. Самую сильную динамику показали Новосибирск (плюс 29%), Томск и Екатеринбург (плюс 27%), Иркутск (плюс 23%), Челябинск (плюс 22%) и Тюмень (плюс 21%).

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев связывает рост популярности съемных квартир с ухудшением ситуации на ипотечном рынке.

«Спрос на долгосрочную аренду квартир сейчас растет из-за снижения доступности ипотеки. Значительное количество тех, кто хотел покупать квартиру, были вынуждены переключиться на рынок аренды, поэтому поднимаются ставки найма и сокращается предложение. Дополнительно на цены влияет волатильность рубля. При этом структура предложения не меняется: за год доля студий (в среднем по стране — прим. ред.) выросла на 2% за счет сокращения объема однокомнатных квартир, а вот доли объектов большего формата остались такими же», — заявил К. Каменев.

Отметим, что объем предложения в сегменте съемного жилья в РФ за год сократился на 4%. Показатель снизился в 30 из 33 городов исследования. Исключение составили Москва (плюс 6%), Екатеринбург (плюс 5%) и Тюмень (плюс 1%).

Рост популярности съемных квартир неизбежно привел к увеличению ставок. По данным портала «Мир квартир», за 11 месяцев 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге выросла на 19,3% (до 25 тыс. 724 руб. в месяц), двухкомнатной — на 16,1% (до 31 тыс. 274 руб.), трехкомнатной — на 13,5% (до 40 тыс. 436 руб.)

Гендиректор портала Павел Луценко называет три ключевых драйвера роста цен: негативная ситуация на ипотечном рынке, ускорение общей инфляции в стране, а также разворачивание оборонных производств в промышленных городах.

«Бурный рост ставок аренды в этом году объясняется изменившимися условиями по ипотеке и выросшими ценами на рынке продажи жилья, из-за чего люди вынуждены отказываться от покупки квартир и переходить на стратегию съема жилья. Тем более что ежемесячный платеж по аренде сейчас почти вдвое ниже, чем по ипотечным программам (за исключением льготных). Сыграло свою роль и разворачивание оборонных производств в промышленных городах, куда стекаются работники, которые арендуют жилье. Ну и подорожание коммуналки, стоимости ремонта, который периодически выполняют арендодатели — это тоже не последний фактор роста ставок», — заявил П. Луценко.

Еще один драйвер роста цен — эффект низкой базы. Ранее УрБК писал, что до 2023 года рынок аренды жилья в Екатеринбурге показывал достаточно слабую динамику. Недвижимость росла в цене намного быстрее, чем ставки найма. Причем это происходило как в относительно спокойные времена, так и в периоды серьезных экономических и геополитических потрясений.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Рост арендных ставок заметно ускорился. При сохранении этого тренда бизнес рантье в Екатеринбурге может снова стать привлекательным. Напомним, что, по расчетам «Циан. Аналитики», жителям Екатеринбурга в среднем нужно 17,7 года, чтобы вернуть средства, потраченные на покупку однокомнатной квартиры, с помощью арендных платежей. Сейчас инвесторы-рантье могут рассчитывать на доходность в 5,6% в год. Это намного меньше, чем текущие ставки по банковским депозитам.
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