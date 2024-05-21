Съемные квартиры подорожали на четверть

Средняя цена аренды жилья в Екатеринбурге, по данным участников рынка, за год увеличилась на 20-25%. Аналитики связывают рост с резким ухудшением ситуации на ипотечном рынке. Из-за аномально высоких ставок по кредитам и снижения доступности льготных госпрограмм многим семьям стало выгоднее отказаться от покупки квартир в пользу съемного жилья.
По данным портала «Мир квартир», только за апрель 2024 года аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге подорожала
на 0,4% (до 26 тыс. 012 руб. в месяц), двухкомнатных — на 0,6% (до 32 тыс. 641 руб.).
«К росту ставок аренды подталкивает как увеличивающаяся недоступность покупки квартиры в собственность для большинства населения страны, так и смена сезонов. Люди стали более мобильны, и в преддверии лета многие люди, имеющие возможность работать удаленно, меняют регион проживания. После того, как в I квартале предложение съемных квартир росло, сейчас оно снова стало падать. Число свободных однокомнатных квартир за месяц сократилось на 5%, двухкомнатных — на 8%, трехкомнатных — на 12%. Таким образом, изменение баланса спроса и предложения побуждает собственников жилья поднимать ценники новым арендаторам», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Аналитики «Авито Недвижимости» добавляют, что в апреле 2024 года спрос на аренду жилья в Екатеринбурге (число запрошенных контактов арендодателя на платформе) увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем предложения за аналогичный период вырос на 6%.
Примечательно, что в целом по стране ситуация хуже, чем в Свердловской области. Спрос на съемные квартиры в РФ за год сократился на 5%, а объем предложения — на 11%.
«Несмотря на небольшое общее снижение спроса по стране, владельцам объектов становится проще сдать недвижимость. Дело в том, что объем предложения уменьшился заметнее, чем показатели спроса. Поэтому сейчас каждый объект на площадке получает больше откликов от потенциальных арендаторов, чем еще год назад. Таким образом, арендодатели быстрее находят подходящих квартиросъемщиков. Это объясняется также и тем, что на фоне высоких ставок по ипотеке на рынке вторичного жилья многие предпочитают арендовать квартиру, а не покупать ее в кредит», — комментирует руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Эксперты «Циан.Аналитики» рассказали, что в конце 2023 года рост арендных ставок в России временно остановился. Однако уже в феврале 2024 года в стране начался новый виток удорожания съемного жилья.
«Увеличение арендных ставок в первые месяцы 2024 года может быть связано с тем, что арендодатели выставляют новые условия с началом нового года. Однако в этом году рост более выраженный, чем обычно. Спрос и ставки держатся на высоком уровне благодаря ситуации на рынке купли-продажи: в сегменте новостроек были снижены лимиты (в столичных регионах) и повышен первоначальный взнос по льготной ипотеке, на вторичном рынке ипотечные платежи при ставке в 17-20% в два раза превышают ставки аренды. На рынок аренды продолжают выходить те, кто не смог приобрести квартиру при нынешних условиях», — сообщили эксперты «Циан.Аналитики».
Они также отмечают, что с начала текущего года по середину апреля аренда однокомнатных квартир в России подорожала на 4,7%, двухкомнатных — на 5,3%.
«Для сравнения, в прошлом году за такой же временной период рост составил 0,9% и 3,4% соответственно. В 2019-м, 2020-м и 2022-м годах ставки аренды за аналогичный период снизились на 2-3%. В 2021 году темпы роста были сопоставимыми. Сейчас средние ставки аренды «однушек» на 28% выше, чем год назад, «двушек» — на 24% выше», — рассказали аналитики сервиса.
Участники рынка полагают, что потенциал роста арендных ставок в Екатеринбурге сохраняется за счет некомфортных ипотечных условий на вторичном рынке и в сегменте новостроек. Как полагают эксперты, в середине 2024 года в России могут полностью свернуть льготную госпрограмму «Ипотека с господдержкой» и кардинально ужесточить условия программы «Семейная ипотека». Реализация этого сценария с высокой долей вероятности спровоцирует новый виток спроса на съемные квартиры.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney