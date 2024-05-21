Съемные квартиры подорожали на четверть

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в апреле составила 26 ...

Средняя стоимость аренды «однушек» в Екатеринбурге в апреле превысила 26 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в апреле 2024 года ...

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге за год подорожала на 37%

Средняя цена съемной квартиры в Екатеринбурге достигла 30 тыс. рублей в месяц ...

Екатеринбуржцы отказываются от жилищных кредитов в пользу съемного жилья ...

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге за год подорожала на 7,9%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Средняя цена аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге в 2021 году выросла на 7,9% ...