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Вчера, 13:45

Аренда жилья в Екатеринбурге за год подорожала на 27%

Аренда жилья в Екатеринбурге за год подорожала на 27% Аренда однокомнатной квартиры в Екатеринбурге за последний год подорожала на 27%, говорится в исследовании сервиса «Циан. Аналитика». Если в сентябре 2023 года съемные «однушки» в городе в среднем стоили 28,1 тыс. руб. в месяц, то сейчас — уже 35,7 тыс. руб.

При этом эксперты отмечают, что с мая по сентябрь 2024 года аренда жилья в Екатеринбурге подорожала на 26% (за аналогичный период прошлого года — на 32%).

Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов связывает бурный рост ставок с высоким спросом со стороны «несостоявшихся ипотечников», а также с традиционной сезонной активностью перед началом учебного года и бизнес-сезона.

«Также на рынок вышли квартиры от инвесторов, работавших летом в сегменте посуточной аренды. Это привело к тому, что средние ставки продолжили рост даже при восстановлении предложения», — добавляет Алексей Попов.

Аналитики портала «Мир квартир» также говорят о резком росте спроса на аренду жилья в Екатеринбурге. По их данным, средняя стоимость съемной однокомнатной квартиры в городе за август выросла на 16,8%, до 32 тыс. 762 руб. в месяц. Аренда «двушек» за аналогичный период подорожала на 11,7% (до 38 тыс. 110 руб.), «трешек» — на 4,5% (до 44 тыс. 258 руб.).

В целом по стране средняя цена съемных однокомнатных квартир увеличилась на 9,2%, двухкомнатных — на 8,4%, трехкомнатных — на 6,7%.

«За один только август аренда квартир по всей стране подорожала больше, чем за весь II квартал. Так сказалась на рынке жилья отмена льготной ипотеки: вместо покупки своей квартиры, которая стала недоступна для многих семей, люди арендуют жилплощадь. Спрос вырос, а предложение сократилось: однокомнатных квартир на рынке стало меньше на 26%, двухкомнатных — на 18%, трехкомнатных — на 8%. Мы ожидаем продолжения и усиления данной тенденции. В этом году динамика арендных ставок за III квартал, которая обычно и так высока из-за сезонного роста спроса, видимо, побьет все рекорды», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В исследование сервиса Яндекс Недвижимость также говорится о заметном росте цен на аренду жилья в Екатеринбурге. По данным компании, средняя цена одного объекта в сентябре достигла отметки в 40 тыс. руб. За последний месяц показатель вырос почти на 11%.

«В ближайшей перспективе число сдаваемых квартир может вырасти из-за вторичных лотов, которые ранее предполагались к продаже. После повышения ключевой и увеличения рыночных ипотечных ставок некоторые собственники переориентируются на долгосрочную аренду до изменения условий кредитования на приобретение жилья. Также предложение будет пополняться и за счет квартир, купленных на первичном рынке в период «ипотечного бума»: сейчас такие лоты продолжают выходить на рынок аренды и сдаваться в наем по достаточно высокой стоимости из-за свежего ремонта, а зачастую ииз-за наличия новой мебели и техники», — отмечает руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Аналитики портала «Мир квартир» добавляют, что доходность арендного бизнеса в Екатеринбурге сейчас составляет 6,9%, а средняя окупаемость квартиры — 14,5 года.

При расчетах использовались данные по средней цене квартиры на вторичном рынке жилья (6,6 млн руб.) и по средней ставке аренды (38,1 тыс. руб. в месяц).

«С начала года средняя доходность выросла на 0,7 п.п., а окупаемость снизилась на 2,1 года. Это произошло потому, что арендная плата росла быстрее, чем цена недвижимости на вторичном рынке, и теперь арендный бизнес стал немного выгоднее. Напомню также, что покупка квартиры под цели сдачи в аренду на вторичном рынке разумнее, чем приобретение новостройки. Потому что покупная цена ее меньше, а арендная плата ненамного ниже, чем в новом доме», — заявил Павел Луценко.

Ранее УрБК писал, что приобретение жилья в Екатеринбурге с инвестиционной целью в текущий момент несет в себе серьезные риски. На рынке недвижимости города ожидаются падение спроса и смена ценового тренда.
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