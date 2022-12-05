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Сегодня, 13:04

Аренда жилья: прогнозы на конец года

Аренда жилья: прогнозы на конец годаРынок аренды, как правило, чутко реагирует на любые социально-экономические изменения. Обычно, когда случаются какие-то потрясения, квартиросъемщики стараются сократить бюджет найма. Многие семьи разрывают договор аренды, переезжают из более дорогой квартиры в жилье подешевле или вообще отказываются от съемных объектов.

В 2022 году ситуация развивалась по гораздо более позитивному сценарию. В Екатеринбурге не наблюдалось ни массового ухода арендаторов, ни массового досрочного расторжения договоров найма. Более того, по итогам всего года рынок съемного жилья в уральской столице показал весьма хорошие результаты. Так, средняя ставка аренды однокомнатных квартир, по данным портала «Мир квартир», увеличилась на 13,9%, двухкомнатных — на 14,7%, трехкомнатных — на 1,1%.

В начале 2023 года ситуация по-прежнему остается стабильной. В январе ставки показали небольшую отрицательную динамику. Аренда «однушек» подешевела (по сравнению с декабрем 2022 года) на 0,5%, до 21 тыс. 456 руб. в месяц, «двушек» — на 1,2%, до 26 тыс. 599 руб., «трешек» — на 0,7%, до 35 тыс. 381 руб.

В целом можно сказать, что рынок съемного жилья Екатеринбурга оказался устойчив к макроэкономическим потрясениям. События февраля и сентября 2022 года приводили к кратковременному снижению спроса. Однако каждый раз рынок быстро восстанавливался. Это, скорее всего, связано с устойчивой ситуацией в российской экономике, в частности, с отсутствием напряженности на рынке труда. Иными словами, социально-экономические потрясения оказались не такими масштабными, как многие ожидали.

В нынешних условиях любой прогноз — гадание на кофейной гуще. На рынок съемного жилья влияет много разных факторов, которые сложно предсказать. Впрочем, большинство экспертов сходятся во мнении, что в 2023 году ставки найма заметно вырастут.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко полагает, что многие семьи откажутся от ипотеки в пользу съемного жилья.

«Поскольку рынок продажи сейчас практически «стоит», люди переключились на аренду квартир. В течение 2023 года мы прогнозируем продолжающийся рост интереса к съемным квартирам. В последние годы аренда не росла в цене так сильно, как продажа новостроек и «вторички», да и ипотечный взнос стал сильно проигрывать ежемесячному платежу по аренде, особенно с отменой «околонулевой» ипотеки от застройщика, которая процветала в прошлом году. Поэтому настала очередь арендных ставок расти в цене», — полагает П. Луценко.

Руководитель сервиса «Циан.Аналитика» Алексей Попов тоже благоприятно оценивает перспективы рынка в текущем году.

«В целом по 2022 году, несмотря на два затяжных периода падения спроса на арендное жилье, активность арендаторов в РФ снизилась всего на 14%. Это относительно небольшой разрыв в сравнении с 2021 годом, учитывая влияние внешних факторов и рекордный спрос на аренду в 2021 году после снижения лимита по льготной ипотеке и смещения активности в пользу съемного жилья. В 2023 году рынок аренды выглядит более интересным на фоне ухудшения условий кредитования, где несмотря на небольшое снижение цен в последние месяцы, растет ставка по ипотеке. К тому же в условиях нестабильности не каждый готов брать на себя долговые обязательства на несколько лет вперед, все эти факторы говорят в пользу рынка долгосрочной аренды, который финансово выгоднее, чем кредит с точки зрения ежемесячных затрат», — отмечает А. Попов.

Еще одним драйвером роста арендных ставок в 2023 году является общее подорожание жизни в России. В последнее время собственники столкнулись с резким ростом цен на жилищно-коммунальные услуги (в частности, речь идет о тарифах на электричество, капитальный ремонт), на товары для ремонта и так далее. Они будут вынуждены перекладывать часть дополнительных расходов на плечи квартиросъемщиков.

Впрочем, далеко не все факторы можно спрогнозировать. Динамика развития рынка аренды может измениться из-за новых санкционных ограничений, мобилизационных мероприятий, геополитики, кардинального изменения ситуации в мировой экономике. В любой момент может появиться новый фактор, который обесценит все сделанные ранее прогнозы.

Изображение создано с помощью нейросети Midjourney

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