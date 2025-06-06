Аренда «однушек» подешевела на 5%

В Екатеринбурге продолжают снижаться цены на аренду жилья. Аналитики связывают это с фактором сезонности и увеличением объема предложения. По мнению экспертов, съемные квартиры будут дешеветь до середины лета, создавая благоприятные условия для арендаторов.
По данным портала «Мир квартир», средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в апреле снизилась
на 4,6%, до 31 тыс. 874 руб. в месяц. Аренда «двушек» за аналогичный период подешевела на 3,5% (до 37 тыс. 352 руб.), «трешек» — на 1,2% (до 48 тыс. 214 руб.).
В целом по стране наблюдается примерно такая же динамика. Цены съемных однокомнатных квартир за месяц увеличились на 2,1%, двухкомнатные — на 1,6%, трехкомнатные — также на 1,6%.
«Коррекция ставок аренды после их прошлогоднего взлета продолжается, даже в столицах, где жилье всегда востребовано. «Двушки» и «трешки» подешевели в РФ даже больше, чем в марте. Теперь настал праздник на улице арендаторов — они наконец могут спокойно, не спеша выбирать из множества объектов и торговаться, часто диктовать свои условия. Предложение во многих городах сейчас превышает спрос. Только за последний месяц количество объектов, выставленных на рынке, возросло: однокомнатных стало больше на 89%, двухкомнатных — на 75%, трехкомнатных — на 60%», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» также говорят о том, что цены на аренду жилья в Екатеринбурге в последние месяцы заметно снизились. Средняя цена одного объекта в уральской столице сейчас составляет 32 тыс. руб. в месяц.
«Если исключить туристические локации, такие как Сочи и Калининград, то за последние полгода в российских городах наблюдается значительное снижение цен на долгосрочную аренду. Подобный тренд может сохраниться приблизительно до середины лета, когда мы увидим традиционный рост активности арендаторов перед началом учебного и делового сезонов. Сегодня для части покупателей аренда остается альтернативой ипотеке, особенно в крупных городах, где большая доля мобильного населения. Для тех же, кто только планирует снять квартиру, следующие два месяца могут стать оптимальным временем для поиска подходящего объекта», — отмечает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
По данным «Авито», объем предложения на рынке аренды жилья Екатеринбурга за год вырос на 43%. Число выставленных «однушек» увеличилось на 47%, «двушек» — на 44%, «трешек» — на 39%, студий — на 35%.
При этом активность арендаторов постепенно растет. Спрос на арендное жилье в Екатеринбурге в апреле 2025 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики оценили число запрошенных контактов арендодателей на платформе.
Ранее эксперты «Циан» рассказали, что проценты по банковским депозитам превышают доход от аренды недвижимости в Екатеринбурге в три раза. По их оценке, средняя доходность от сдачи однокомнатной квартиры в Екатеринбурге сейчас составляет 6,5% в год. За последние полгода этот показатель снизился на 1,4 п. п. При этом ставки по банковским депозитам сейчас в среднем составляют 15-20%.
«В новых условиях покупка квартиры уже не воспринимается как инструмент приумножения средств. Сейчас инвесторы-рантье, которые сдают свои квартиры в долгосрочную аренду в крупных городах РФ, могут рассчитывать в среднем на доходность в 6,3%, в то время как ставки по банковским вкладам на срок 1-3 года достигают 20%. При снижении ключевой ставки часть держателей депозитов вновь выйдут на рынок недвижимости, однако не с целью «заработать», а чтобы сохранить свои сбережения в самом надежном, предсказуемом и понятном активе», — считает эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.
Аналитики полагают, что сейчас покупка жилья в инвестиционных целях выглядит достаточно рискованно. Однако в любой момент ситуация может измениться. Многое будет зависеть от процентных ставок в экономике, уровня инфляции, динамики реальных доходов населения и других макроэкономических факторов.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»