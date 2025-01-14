Аренда «однушек» подорожала почти на 30%

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Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге за год подорожала на 29%

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УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге за последние 30 дней подорожала на 17% — с ...