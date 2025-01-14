Аренда «однушек» подорожала почти на 30%

В Екатеринбурге зафиксировано существенное увеличение цен на съемные квартиры. Аналитики связывают это с инфляцией, ростом зарплат, а также со снижением доступности ипотеки, что вынуждает многие семьи отказываться от приобретения жилья и выбирать аренду.
По данным
портала «Мир квартир», средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге за 2024 год выросла на 29,1%, до 33 тыс. 672 руб. в месяц. Аренда «двушек» за аналогичный период подорожала на 18,6% (до 38 тыс. 267 руб.), «трешек» — на 18,1% (до 47 тыс. 771 руб.).
Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что аренда заметно подорожала не только в Екатеринбурге, но и в других российских городах.
«Этому способствовали инфляция, рост цен на все товары, что сподвигло арендодателей поднять плату, а также рост зарплат, который позволил арендаторам принять эти условия. Но в этом году к перечисленным факторам добавилась отмена льготной ипотеки на первичном рынке, которая заставила покупателей квартир пересмотреть свои планы и начать (или продолжить) снимать жилье. А также высокая ключевая ставка, повлекшая заградительные проценты по жилищным кредитам во всех сегментах рынка. Часть продавцов «вторички» сняла объекты с продажи и перенаправила их на сдачу в аренду, благодаря чему предложение на этом рынке пополнилось. Однако в предстоящем году ставки продолжат расти, и довольно активно», — считает Павел Луценко.
Исследование «Авито Недвижимости» также показывает рост спроса на рынке аренды жилья Екатеринбурга. По данным этого сервиса, в январе-ноябре 2024 года число просмотренных объявлений увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Во многом рост интереса к долгосрочной аренде в 2024 году связан с решением части потенциальных покупателей жилья временно отложить приобретение недвижимости — в условиях текущих рыночных ставок по ипотеке россияне занимают выжидательную позицию и делают выбор в пользу аренды. Если стоимость ипотеки будет снижаться, мы можем увидеть реализацию отложенного спроса на первичном и вторичном рынках, что, в свою очередь, приведет к сокращению активности в сегменте аренды. Одновременно с ростом спроса мы наблюдаем увеличение количества доступных для найма объектов — собственники все чаще предпочитают сдавать жилье в аренду вместо его продажи. Данный тренд стал особенно заметен во второй половине 2024 года, а в последние месяцы он привел к снижению средней стоимости аренды на платформе. Мы не исключаем, что при условии дальнейшего накопления предложения арендные ставки могут снизиться, однако многое будет зависеть от внешних факторов, в том числе, динамики ключевой ставки ЦБ РФ», — отмечает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина, как и предыдущие спикеры, считает, что драйвером роста активности и цен на рынке аренды в 2024 года стало происходящее на рынке купли-продажи.
«Повышенный спрос со стороны «несостоявшихся покупателей», наложившийся на стандартный сезонный рост, привел к тому, что ставки вновь побили исторические рекорды, увеличившись в сентябре на четверть относительно прошлого года. В ближайшие месяцы важнее будут не сезонные циклы, а совокупность иных вводных: отраслевых факторов (связанных с ипотечным стандартом и лимитами на льготные ипотечные программы) и макроэкономических причин (курса рубля и ситуации на рынке труда). Если рынки новостроек и вторички сохранят сегодняшние уровни продаж, то продолжится тренд на коррекцию арендных ставок, начавшийся в октябре. Если же ужесточение регулирования выдачи ипотеки приведет к дополнительному спаду на первичке, то тренд может развернуться в сторону подорожания аренды», — полагает Елена Лапшина.
Ранее УрБК писал
о замедлении темпов роста цен на съемное жилье в Екатеринбурге. Аналитики связывают это с сезонным снижением спроса и эффектом высокой базы. Сильно подорожавшие в последние годы съемные квартиры стали не по карману многим екатеринбуржцам и гостям города.