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Вчера, 13:54

В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду

В Екатеринбурге остановился рост цен на арендуПосле начала активного сезона аренда квартир в Екатеринбурге подорожала на 20-30%. Однако в последние месяцы цены перестали расти. Аналитики связывают это с сезонным снижением спроса и эффектом высокой базы. Сильно подорожавшие в последние годы съемные квартиры стали не по карману многим екатеринбуржцам и гостям города.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя цена одного объекта на рынке долгосрочной аренды жилья Екатеринбурга в ноябре составила 35 тыс. руб. Этот показатель не меняется уже третий месяц подряд. Аналитики фиксируют затухание спроса после завершения активного сезона. Объем предложения в городе за последние два месяца вырос на 15%.

Примечательно, что в целом по стране цены на аренду уже начали снижаться. По итогам ноября средняя стоимость съемных квартир в РФ уменьшилась на 6% (до 33 тыс. руб.).

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев рассказал, что из-за стабилизации спроса количество доступных для найма объектов постепенно растет.

«Вероятно, в декабре и январе мы также будем наблюдать снижение ставок на фоне более низкой активности арендаторов в этот период. Стоит отметить, что в годовом выражении интерес к долгосрочной аренде вырос. Такая динамика связана с тем, что некоторые потенциальные покупатели временно отложили приобретение недвижимости, сделав выбор в пользу аренды жилья. При этом предложение на рынке растет быстрее, чем спрос. Среди основных причин: решение продавцов сдавать свои квартиры вместо продажи, рост числа новостроек, которые выходят на рынок после сдачи дома и ремонта, а также развитие платформы — мы активно внедряем новые и обновляем существующие инструменты для собственников и агентов по недвижимости, что способствует привлечению новых объектов», — заявил Константин Каменев.

Аналитики сервиса Яндекс Недвижимость также отмечают завершение фазы роста цен на съемное жилье в Екатеринбурге. По их расчетам, медианная стоимость арендных квартир в уральской столице за ноябрь практически не изменилась. Эксперты связывают такую динамику с увеличением конкуренции на рынке.

«Рост предложения обусловлен не только переходом «вчерашних» новостроек — инвестиционных квартир, купленных специально под сдачу, — в сегмент съемного жилья или корректировкой спроса в сравнении с пиковыми августом и сентябрем, но и за счет «перетока» на рынок долгосрочной аренды нераспроданных лотов со вторичного рынка. Такая стратегия сегодня популярна среди собственников недвижимости и сохранится и в 2025 году. Пока срок экспозиции «вторички» остается достаточно продолжительным: в городах-миллионниках в январе-октябре он вырос на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем в мегаполисах объявление о продаже жилья находится в экспозиции 74 дня. В январе-октябре 2023 года этот показатель составлял 55 дней. Те, кто не готов ждать такой срок или делать значительный дисконт, чтобы ускорить продажу, начинают сдавать квартиры, чтобы обеспечить себе стабильный доход», — заявил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Аналитики портала «Мир квартир» добавляют, что из-за сильно подорожавшей аренды многие семьи отказываются от арендного жилья.

«Съемные квартиры продолжают дорожать в большинстве крупных городов, в связи с чем многие арендаторы вынуждены съезжать, чтобы поискать что-то более приемлемое по цене. Мы сейчас наблюдаем на рынке «великое переселение», из-за чего предложение арендных квартир увеличилось по сравнению с сентябрем на 30-50%, но параллельно «вымываются» все дешевые объекты. В январе все успокоится, возможно даже небольшое временное снижение ставок. Два первых месяца года будут лучшим временем, чтобы подыскать оптимальный вариант аренды квартиры», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По данным сервиса, средняя цена съемной однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 34,4 тыс. руб., двухкомнатной — 39,5 тыс. руб. По итогам ноября «однушки» в уральской столице подорожали на 0,9%, «двушки» подешевели на 0,7%.
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