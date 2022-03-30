В Екатеринбурге сдаваемая в аренду квартира на вторичном рынке окупается за 18,7 года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней цены объекта на вторичном рынке недвижимости (5,6 млн руб.). В целом по стране этот показатель составил 5,2 млн руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



Ставка аренды квартир на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в среднем составила 24 тыс. 813 руб. в месяц. Доходность от сдачи объектов в аренду — 5,4%, срок окупаемости — 18,7 года.



Отметим, что самыми доходными в рейтинге оказались квартиры в другом городе Среднего Урала — Нижнем Тагиле. Так, средняя цена объекта на вторичном рынке там составляет 2,3 млн руб. (самый низкий показатель среди городов с населением до 300 тыс. человек), а средняя арендная ставка — 15,6 тыс. руб. в месяц. Сдавая такую квартиру, владелец будет получать 8,3% годовых, а окупится жилье за 12 лет.



«В последние годы доходность от сдачи квартиры в аренду снижается: в 2020 году средний по стране показатель составлял 6%, в 2021 — 5,5%, а в этом году упал еще на 0,6 процентных пункта», — отмечает генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.