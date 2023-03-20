Челябинск попал в число городов РФ с самой быстрой окупаемостью сданной в аренду «однушки»

УрБК, Челябинск, 07.06.2023. В Челябинске приобретенная на вторичном рынке жилья однокомнатная квартира, сданная в аренду, окупится за 14,8 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
При этом быстрее жителей Челябинска вернуть средства за приобретение «однушек» на вторичном рынке смогут арендодатели Кемерово (13,1 года), Хабаровска (13,9), Астрахани (14,3).
Согласно исследованию, средняя ставка аренды «однушек» в Челябинске в мае 2023 года составила 16,2 тыс. руб., а их стоимость — 2,87 млн руб.
Доходность от сдачи в аренду купленной на вторичном рынке «однушки» в Челябинске составляет 6,8%.
По словам руководителя аналитического центра «Циана» Алексея Попова, по сравнению с прошлым годом доходность от сдачи квартиры в аренду возросла, но после роста ключевой ставки ЦБ в 2022 году и увеличения ставок по депозитам инвесторы-рантье уже не могут рассчитывать на больший доход, чем те, кто разместил средства в банковских вкладах.
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