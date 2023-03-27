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В Екатеринбурге срок окупаемости сданной в аренду «однушки» составляет 17,7 года

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге приобретенная на вторичном рынке жилья однокомнатная квартира, сданная в аренду, окупится за 17,7 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно исследованию, средняя ставка аренды «однушек» в Екатеринбурге в мае 2023 года составила 21,6 тыс. руб., а их стоимость — 4,59 млн руб.

Доходность от сдачи в аренду купленной на вторичном рынке «однушки» в Екатеринбурге составляет 5,6%.

Согласно исследованию, в среднем по крупным городам РФ необходимо около 18 лет, чтобы вернуть средства, потраченные на покупку квартиры.

«Учитывая, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2022 года составила 73 года, квартира, сдающаяся в аренду, будет окупаться четверть жизни. Это очень большой срок, а если квартира приобретена в ипотеку и сдается не 12 месяцев в году, то он будет еще больше, поэтому покупка квартиры с целью сдачи ее в аренду выглядит не очень привлекательно», — говорится в сообщении.

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