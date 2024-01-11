Сданные в аренду «однушки» в Челябинске в среднем окупятся за 16 лет

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В Екатеринбурге однокомнатная квартира, сданная в аренду, окупится в среднем за 15 лет. ...23.10.2023 Сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры в Челябинске окупится через 16,7 года
УрБК, Челябинск, 23.10.2023. В Челябинске доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры ...23.10.2023 В Екатеринбурге сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры окупится через 17,5 года
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Екатеринбурге доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры ...07.06.2023 Челябинск попал в число городов РФ с самой быстрой окупаемостью сданной в аренду «однушки»
УрБК, Челябинск, 07.06.2023. В Челябинске приобретенная на вторичном рынке жилья однокомнатная квартира, сданная в ...07.06.2023 В Екатеринбурге срок окупаемости сданной в аренду «однушки» составляет 17,7 года
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге приобретенная на вторичном рынке жилья однокомнатная квартира, сданная ...