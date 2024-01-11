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11.01.2024

Сданные в аренду «однушки» в Челябинске в среднем окупятся за 16 лет

УрБК, Челябинск, 11.01.2024. В Челябинске однокомнатная квартира, сданная в аренду, окупится в среднем за 16 лет. В январе 2023 года на это потребовался бы 21 год, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Средняя ставка аренды «однушек» в Челябинске по состоянию на январь 2024 года составляет 21 тыс. руб. в месяц, а средняя стоимость — 3,93 млн руб. Доходность от сдачи квартиры в аренду составляет 6,4% (в январе 2023 года — 6,7%).

Согласно данным сервиса, в среднем по крупным городам страны необходимо около 17 лет, чтобы вернуть средства, потраченные на покупку квартиры.

«Учитывая, что средняя продолжительность жизни в России составляет около 73 лет, квартира, сдающаяся в аренду, будет окупаться почти четверть жизни. Поэтому покупка квартиры с целью сдачи ее в аренду выглядит не очень привлекательно», — говорится в сообщении.

В исследовании отмечается, что, в то время как средний уровень доходности от сдачи в аренду однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке в крупных городах страны в январе 2024 года, составляет 5,8%, средняя ставка по вкладу сроком от года в РФ в октябре 2023 года (последний месяц, за который есть данные ЦБ) достигла 10,14%.
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