В 2023 году на Средний Урал прибыло 199 тыс. трудовых мигрантов

С начала 2022 года на территорию Свердловской области прибыло 148 тыс. 650 иностранных граждан, что в 1,5 раза больше, ...05.09.2022 Доходы свердловского бюджета от реализации патентов для мигрантов могут превысить 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. С начала 2022 года на территорию Свердловской области прибыло 148 тыс. 650 иностранных ...21.01.2022 В Свердловскую область в 2021 году въехало 134 тыс. мигрантов
В 2021 году в Свердловскую область въехало 133,6 тыс. иностранных граждан. 67% из них приехали на работу, 5,5% — ...21.01.2022 В Свердловскую область в 2021 году въехало 134 тыс. мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. В 2021 году в Свердловскую область въехало 133,6 тыс. иностранных граждан. 67% из них ...14.12.2016 В Свердловской области доля высококвалифицированных мигрантов составляет 0,003%
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2016. За первые 11 месяцев 2016 года в Свердловскую область въехало 114 тыс. мигрантов, что ...