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В 2023 году на Средний Урал прибыло 199 тыс. трудовых мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В течение 2023 года на территорию Свердловской области въехали более 199 тыс. трудовых мигрантов, из них доля граждан с безвизовым порядком въезда в РФ составила 95,5%. Об этом сегодня рассказал начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Блинов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, 82 тыс. человек из них были гражданами Таджикистана, 48,5 тыс. — Узбекистана, 36,5 тыс. — Киргизии, 9,6 тыс. — Казахстана, 7,5 тыс. — Азербайджана, 5,5 тыс. — Армении. Количество въехавших в регион в 2023 году граждан стран — участников ЕАЭС составило 51 тыс. 880 человек.

Убыло из региона 168 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2024 года на территории Свердловской области находились 194 тыс. 849 иностранных граждан. Из них почти 60 тыс. имеют право осуществлять трудовую деятельность, а 58 тыс. из них указали работу целью въезда в Россию. 30 тыс. человек прибыли с частными целями, 7,5 тыс. — для прохождения обучения.

Всего в 2023 году разрешения на осуществление трудовой деятельности получили 56 тыс. 153 иностранца, включая 2 тыс. 286 разрешений на работу и 53 тыс. 867 патентов для иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в безвизовом порядке.

«В основном оформляли патенты на такие специальности, как подсобные рабочие, грузчики, каменщики, повара, продавцы, маляры, штукатуры, арматурщики, кондукторы», — рассказал А. Блинов.

Сумма поступившего в 2023 году в бюджет области налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде фиксированного авансового платежа составила 2 млрд 340 млн 711 тыс. руб. С 1 января 2024 года стоимость НДФЛ составляет 6 тыс. 650 руб.
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