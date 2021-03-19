Григорий Левин о роли мигрантов в решении экономических и демографических проблем

С начала 2022 года государство обратило пристальное внимание на миграционную политику. В этой области наблюдается два параллельных тренда. Первый — централизация управления миграционными процессами. Признаком этого стало создание в феврале прошлого года Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования миграционной политики, а также принудительная (с подачи Минюста и по решению Верховного суда) ликвидация Федерации мигрантов России — существовавшей с 2007 года крупнейшей в стране негосударственной организации, оказывающей юридическую поддержку мигрантам и занимающейся вопросами их социальной адаптации.



Второй тренд заключается в том, что государство намерено активно заниматься глубокой интеграцией мигрантов (прежде всего трудовых) в российское общество. Так, в конце мая стало известно о том, что Федеральное агентство по делам национальностей планирует запустить пилотные проекты по социокультурной адаптации мигрантов в ряде регионов страны — Московской области, Краснодарском и Пермском краях и Калининграде. Одновременно с этим глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил правительству РФ в лице Михаила Мишустина обязать работодателей установить трудовым мигрантам уровень заработной платы не ниже, чем гражданам России на аналогичных должностях.



Другими словами, создаются условия, при которых мигранты как можно дольше жили бы на территории РФ, а в перспективе — перевезли сюда свои семьи. Это выстрел, который должен убить сразу двух зайцев. С одной стороны — помочь выровнять демографическую ситуацию в стране и положительно повлиять на ее экономику.



Согласно данным Росстата, численность населения России в период с 1992 по 2023 год снизилась со 148 до 146 млн человек. Причем имеется тенденция к дальнейшему сокращению, связанная со старением населения, снижением рождаемости (в 2021-2022 гг. в стране ежегодно рождалось 1,3 млн человек — это самый низкий показатель за последнее десятилетие), неизбежными потерями в ходе СВО и массовым отъездом из РФ от 500 до 700 тыс. человек, по разным оценкам, в конце прошлого года.



Стоит отметить, что в сентябре 2021 года правительство РФ утвердило план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года, в основном направленный на финансовую и социальную поддержку семей при рождении детей, а также сокращение уровня младенческой смертности. Многое из этого плана уже реализовано на практике, но вряд ли этих мер будет достаточно сегодня.



При этом поток мигрантов в Россию после завершения пандемии растет. Только в I квартале 2023 года в страну въехало порядка 1,3 млн иностранных граждан (в основном из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Армении), что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Можно предположить, что по итогам года цифра будет значительной. И если хотя бы часть мигрантов будет оставаться в РФ и интегрироваться в общество, рожать детей, это действительно может положительно повлиять на демографию.



Что касается экономики, для страны, безусловно, выгодно, чтобы мигранты тратили заработанные деньги здесь, а не у себя на родине. Пока ситуация иная — только в 2022 году они вывезли/перевели из РФ порядка 25 млрд долл. США. Для сравнения: спад экономики России, по данным Росстата, в прошлом году составил 2,1%, тогда как экономики основных стран-«поставщиков» мигрантов выросли на 5-8% (в частности, переводы из России формируют от 10 до 30% ВВП тех же Узбекистана, Киргизии и Таджикистана).



Нанимателям мигрантов добавляют ответственности



Частному бизнесу, госпредприятиям и бюджетным учреждениям, использующим труд иностранных граждан, следует понимать, что они рассматриваются государством в качестве основного инструмента по «привязке» мигрантов к стране. Де-факто именно работодатель несет социальную ответственность за мигрантов. Например, для него установлены серьезные штрафы за трудоустройство нелегальных мигрантов. Соответственно, он должен следить за тем, чтобы мигрант имел правильно оформленный официальный трудовой договор, все его разрешительные документы на работу были действующими (формально действие документов должны отслеживать сами мигранты, но на практике мало кто из них знает, что это вообще нужно делать), за него вовремя уплачивался НДФЛ. Соответственно, организация должна быть в курсе постоянно меняющихся требований в этой сфере.



К этим обязанностям работодателя с 1 января 2023 года добавилась еще одна: он обязан уплачивать за сотрудников-мигрантов (исключая тех, кто имеет статус высококвалифицированных специалистов) взносы в ФОМС, так как по закону они теперь имеют право на ОМС после трех лет работы в РФ. Кроме того, нельзя исключать, что инициатива о принудительном установлении паритета между уровнем зарплат трудовых мигрантов и граждан РФ в ближайшем будущем превратится в очередной закон.



Постепенное увеличение расходов работодателя на мигрантов может сделать их наем менее выгодным с точки зрения финансов. Но, с другой стороны, в условиях демографической ямы и одновременного роста спроса на труд без мигрантов фактически не могут обойтись многие сферы деятельности, такие как строительство, производство, общепит, транспорт, логистика и многие другие. Поэтому ответственное отношение работодателя к трудовым мигрантам на сегодняшний день не вопрос выбора.



Григорий Левин, основатель миграционного центра NIVEL



Фото предоставлено Григорием Левиным