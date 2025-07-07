Съемные квартиры теряют популярность

С началом нового учебного и делового сезона в Екатеринбурге традиционно подорожала аренда жилья. Однако, как оказалось, нынешние цены на съемные квартиры заметно уступают прошлогодним показателям. Это может быть связано с тем, что спрос со стороны арендаторов стал менее активным, а предложение от собственников, напротив, значительно выросло.По данным сервиса «Циан. Аналитика», средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в начале сентября составила 36,9 тыс. руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился сразу на 7%. На фоне высокой инфляции это означает, что реальная доступность аренды жилья в уральской столице за год заметно выросла.Можно выделить несколько причин этого тренда. Во-первых, в 2022-2024 годах в Екатеринбурге произошел взрывной рост арендных ставок. За это время съемные квартиры в городе подорожали сразу на 60-70%. В результате многие семьи потеряли финансовую возможность арендовать жилье. Соответственно, текущая динамика ставок может быть связана с эффектом высокой базы.Во-вторых, на ситуацию влияет изменение кредитно-денежной политики в России. Как известно, семьи обычно выбирают между ипотекой и арендным жильем. В 2023-2024 годах доступность жилищных кредитов резко снизилась. Из-за этого многие семьи стали отказываться от покупки квартиры в пользу съемного жилья. Во второй половине 2025 года Центробанк начал цикл снижения ключевой ставки. И постепенно спрос снова начал возвращаться в сегмент купли-продажи жилья.В-третьих, в Екатеринбурге отмечается усиление конкуренции между арендодателями. С одной стороны, на рынок массово поступили инвестиционные квартиры, купленные горожанами в последние годы именно для последующей сдачи в аренду. С другой стороны, из-за сложной ситуации на рынке купли-продажи многие собственники, не сумев продать свои объекты на «вторичке», перевели их в арендный сегмент.«Дефицита объектов в сегменте аренды жилья нет. За последний год объем предложения в городах РФ вырос на 86% благодаря значительному увеличению выбора в конце 2024 года и в начале 2025 года (собственники выводили свои квартиры на рынок аренды, потому что не смогли продать их из-за ухудшения ипотечных условий)», — рассказали эксперты «Циан. Аналитики».Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» проводят цифры отдельно по Екатеринбургу. По их данным, объем предложения на рынке долгосрочной аренды жилья в городе за последний год вырос на 51%. При этом спрос (число запрошенных контактов арендодателей на платформе) за аналогичный период увеличился всего на 7%.Еще один важный фактор, который тормозит дальнейшее удорожание съемного жилья, — замедление темпов роста зарплат. Дело в том, что в последние годы доходы граждан, в том числе проживающих в Свердловской области, заметно увеличились. Это поддерживало спрос и на покупку, и на аренду жилья. Сейчас «гонка зарплат», по всей видимости, близка к завершению. И рынок постепенно теряет один из ключевых драйверов своего роста.Дальнейшая динамика арендных ставок в Екатеринбурге во многом будет зависеть от стоимости ипотечных кредитов. Более дешевая ипотека будет стимулировать часть текущих арендаторов перейти в статус собственников, что приведет к снижению спроса на съемное жилье.«Некоторые квартиросъемщики отложили смену арендной квартиры в ожидании дальнейшего улучшения условий по покупке собственного жилья. В случае, если ключевая ставка будет снижаться и дальше, мы можем увидеть обратный переток предложения из аренды в продажу при сохранении высокого уровня спроса на съемное жилье. В свою очередь активность будут стимулировать арендаторы, ранее отложившие переезд», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.Однако смягчение монетарной политики не гарантирует снижения арендных ставок. Уход части арендаторов на ипотечный рынок будет уравновешен сокращением предложения, так как некоторые собственники решат продать свои объекты на волне оживления рынка купли-продажи. Иными словами, в сегменте аренды снизится не только спрос, но и предложение. Поэтому просчитать дальнейшее развитие событий крайне сложно.Также нельзя забывать, что на рынок аренды жилья сильно влияет фактор сезонности. Пик спроса, как уже сообщалось, традиционно приходится на конец лета и начало осени, когда в города возвращаются студенты и активизируются арендаторы после летних отпусков. В этот период отмечается сильный ценовой всплеск. Однако уже в октябре, а особенно в ноябре и декабре, спрос на съемное жилье заметно снижается. То есть текущий момент можно назвать наиболее выгодным для арендодателей и наименее благоприятным для тех, кто ищет съемное жилье.