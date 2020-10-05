На вторичном рынке жилья Екатеринбурга 13% квартир построены в последние два года

Почти 13% объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга — это квартиры, построенные в последние два года. Об этом сообщается в Telegram-канале Reburg EKB, который ведет начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.



Отмечается, что в основном продавцы подобных квартир — это инвесторы, недавно купившие жилье на фоне резкого роста цен. Также 38% объектов — жилье, построенное после 2011 года.



«Несмотря на то, что на современном вторичном рынке сегодня можно выбрать новостройку по цене строящейся квартиры и даже дешевле, он пока не оказывает заметного влияние на первичный рынок. Квартир на «вторичке» по-прежнему мало, а ставки по ипотеке заметно отличаются», — говорится в сообщении.