На вторичном рынке жилья Екатеринбурга 13% квартир построены в последние два года

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Почти 13% объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга — это квартиры, построенные в последние два года. Об этом сообщается в Telegram-канале Reburg EKB, который ведет начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
Отмечается, что в основном продавцы подобных квартир — это инвесторы, недавно купившие жилье на фоне резкого роста цен. Также 38% объектов — жилье, построенное после 2011 года.
«Несмотря на то, что на современном вторичном рынке сегодня можно выбрать новостройку по цене строящейся квартиры и даже дешевле, он пока не оказывает заметного влияние на первичный рынок. Квартир на «вторичке» по-прежнему мало, а ставки по ипотеке заметно отличаются», — говорится в сообщении.
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