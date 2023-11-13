Екатеринбуржцам не хватает квартир с отделкой

В Екатеринбурге начался переток спроса со вторичного рынка жилья на первичный. Это связано с резким изменением монетарной политики в России. Ставки по ипотечным кредитам на «вторичке» выросли до 16-18%, а в сегменте новостроек они по-прежнему составляют 6-8% (по льготным госпрограммам). При этом эксперты отмечают, что на рынке новостроек наблюдается острый дефицит объектов с отделкой на высокой стадии готовности. Покупатели далеко не всегда могут подобрать необходимый вариант, если им нужна готовая или близкая к сдаче квартира.
Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» рассказали, что в октябре спрос на вторичном рынке жилья Екатеринбурга (число запрошенных контактов продавца на платформе) снизился на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Из-за недоступной ипотеки число сделок в этом сегменте недвижимости заметно снизилось.
Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин полагает, что в ближайшие месяцы покупателей на рынке станет еще меньше.
«Значительное количество сделок на вторичном рынке жилья в России осуществляется с привлечением кредитных средств, поэтому спрос на такую недвижимость во многом зависит от условий по ипотеке. С ростом ключевой ставки ЦБ РФ выполнять условия по ипотеке становится труднее, поэтому спрос на жилье снижается и, вероятно, такая тенденция будет актуальна и в будущем. По активности на платформе мы видим, что пользователи просматривают квартиры, добавляют их в избранное, но реже выходят на контакт с продавцами. Это значит, что реальных покупателей, готовых к сделке, становится меньше, в ближайшем будущем конкуренция за них увеличится, и продавцы будут давать скидки», — считает С. Хахулин.
Как отмечают эксперты, сейчас покупательские потоки перераспределяются со вторичного на первичный рынок. Впрочем, как оказалось, екатеринбургские новостройки не в состоянии удовлетворить весь имеющийся спрос.
Владелец агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский рассказал, что на первичном рынке жилья города не хватает готового или близкого к сдаче жилья с отделкой. По его мнению, из-за кадрового голода уральские девелоперы испытывают большие сложности с поиском бригад, которые занимаются отделочными работами.
«Я много с кем общаюсь и на эту тему из топ-менеджеров девелоперских компаний и мне вот буквально через одного все говорят про эту боль. Чуть лучше дела обстоят у местных игроков. И гораздо хуже — у «понаехавших» застройщиков. Те товарищи воют уже почти в голос. Ну и на рынке мы тоже видим подтверждение этим словам. Во многих жилых комплексах, в которых в первых очередях продавались варианты с отделкой, в новых очередях этих же ЖК на рынок выходит уже предложение без отделки», — написал Н. Словиковский в своем Telegram-канале.
Таким образом, спрос на квартиры с ремонтом вырос, а предложение в этом сегменте снижается. Это ведет к увеличению ценового разрыва между жильем с отделкой и без нее, полагает владелец АН «Драже».
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков также считает, что первичный рынок жилья далеко не всегда может заменить вторичный для покупателей.
«Казалось бы, в текущих условиях ничего делать не надо. Ставки решают. Но не все так очевидно. «Вторичка» в последние годы сильно поменялась. Там много квартир — «заезжай и живи». А на «первичке» — больше половины квартир без отделки. А в некоторых регионах нет не только отделки, но и стен — только кубатура. И все это намного дороже предложений вторичного рынка», — заявил М. Хорьков в своем блоге REBURG
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По его мнению, в текущей ситуации екатеринбургским застройщикам важно как можно быстрее насытить сегмент готового жилья с отделкой. Однако далеко не все девелоперы к этому готовы.
Как отмечают эксперты, проблема нехватки готовых объектов возникла не только из-за дефицита кадров, но и по причине того, что некоторые девелоперы не привыкли работать с отделкой. Вряд ли они смогут быстро адаптироваться к требованиям покупателей. Также важно учитывать, что на рынке жилья достаточно большой горизонт планирования. Многие ключевые решения принимаются заблаговременно. Поэтому застройщикам трудно оперативно подстраиваться под меняющийся спрос.