Екатеринбуржцам не хватает квартир с отделкой

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УПН: Снижение ключевой ставки поддержит оборот вторичного рынка жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Снижение ключевой ставки повысит доступность ипотеки для вторичного рынка жилья. Об ...