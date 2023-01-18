Конец года помог «вторичке»

В IV квартале 2022 года спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 15% по сравнению с III кварталом. Средняя стоимость квартиры в эти три месяца поднялась на 4%, до 4,7 млн руб. Квадратный метр такого жилья подорожал на 2%, до 95,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости».



При этом, согласно данным Уральской палаты недвижимости (УПН), по состоянию на 16 января стоимость «квадрата» на вторичном рынке уральской столицы составляет 103 тыс. 819 руб. Причем отметка в 100 тыс. руб. за кв. м. была превышена еще в октябре прошлого года. Помимо этого, объем предложения за последнюю неделю вырос на 0,45%, за месяц — снизился на 6,6%.



«При общем синхронном движении рынка, темпы изменения цен в отдельные периоды времени заметно отличаются. Доля современного жилья в структуре предложения постоянно растет и именно эта группа во многом определяет движение среднего индикатора по городу. С учетом значительного объема текущего строительства, ситуация в ближайшие годы не поменяется. Темпы обновления жилого фонда города в ближайшие годы останутся на высоком уровне», — отмечается в Telegram-канале REBURGEKB, который ведет руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.



Речь идет о том, что квартиры в домах, которые построены всего несколько лет назад, уже начинают выставляться на продажу. В итоге новое и дорогое жилье входит в структуру вторичного рынка.



Там же говорится, что долгосрочно стареющий жилой фонд продолжит терять привлекательность. В первую очередь это коснется районов, которые не обновляются, где есть инфраструктурные недостатки и отсутствует приток новых жителей.



«Это не означает, что новостройки гарантируют опережающую динамику цен. За последние годы на рынке были реализованы как качественные, так и посредственные проекты, у которых нет базы для долгосрочной устойчивости. Более того, темпы роста цен в разных районах города в последние три года заметно отличались. И текущие ценовые диспропорции позволяют улучшить район проживания без существенной доплаты. Сегодня, продав посредственную новостройку на окраине, можно переехать в более развитый район, в качественный, но не самый новый дом», — добавил аналитик.



Отметим, что в целом по России рост спроса на вторичное жилье в конце 2022 года также наблюдался, но в меньших масштабах по усредненным показателям. По стране, согласно исследованию «Авито Недвижимости», он составил 5%: на 9% — на студии, на 6% — на однокомнатные квартиры, на 4% — на двухкомнатные, на 2% — на трехкомнатные, на 3% — на четырехкомнатные. Средняя стоимость вторичного жилья по стране составила 4,1 млн руб. при цене 85,4 тыс. руб. за кв. м. Екатеринбург по темпам роста спроса занял пятое место. Его опередили Симферополь (плюс 34%), Краснодар (плюс 24%), Нижний Новгород (плюс 19%), Томск (плюс 16%).



«Четвертый квартал традиционно является наиболее «активным» для продаж жилья, и, в частности, вторичной недвижимости. Продавцы по-прежнему были готовы предоставлять скидки 5-10%, а дополнительным стимулом к покупке жилья могло стать постепенное повышение ипотечных ставок. Стоит отметить, что скидки сохраняются до сих пор, и если будет стабильный информационный фон, то в ближайшей перспективе цены вряд ли значимо поменяются в большую или меньшую сторону», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.



В компании прогнозируют, что в некоторых регионах может наблюдаться умеренный рост на 2-5%. Но в целом рынок продолжит стагнировать, хотя в отдельных территориях вероятен небольшой рост. Динамика рынка в ближайшее время будет связана с новостным фоном. Спрос во многом будет зависеть от ключевой ставки Банка России и ипотечных условий.



В итоге ситуация на вторичном рынке жилья Екатеринбурга во многом будет определяться тем, с какой скоростью в его структуру будет переходить построенное относительно недавно жилье. В то же время следует учитывать текущую экономическую ситуацию. С одной стороны, могут измениться условия по той же ипотеке, а с другой — возможны некие потрясения, которые могут привести к одной из двух крайностей: либо граждане захотят срочно во что-то вложить свои деньги, в том числе в недвижимость, либо, наоборот, посчитают, что сейчас неблагоприятный фон для покупки.