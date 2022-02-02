Средний срок ипотечного кредита в России вырос до 25 лет

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УрБК, Челябинск, 02.02.2022. На Южном Урале в 2021 году выдали почти 60 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму ...

Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области за год вырос на 16,7%

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В Челябинской области средний размер ипотечного кредита вырос за год на 12,7%

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УрБК, Челябинск, 24.08.2018. В Челябинской области во II квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита по ...