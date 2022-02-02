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Вчера, 10:07

Средний срок ипотечного кредита в России вырос до 25 лет

УрБК, Москва, 30.01.2024. Развивать ипотечное кредитование следует сбалансированно, так как бум на рынке жилья может спровоцировать кризис, а не сделать жилье более доступным. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РИА «Новости».

По словам главы регулятора, средний срок ипотечного кредита в России вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет в 2024 году.

«То, что происходит и происходило в разных странах с рынком жилья, для нас очень важный урок. Если на рынке жилья бум, то с большой вероятностью он может привести к кризису. Нам очень важно этого избегать, поэтому мы выступаем за сбалансированное развитие ипотечного кредитования», — цитирует ее агентство.

Также глава Банка России призвала не путать доступность жилья и доступность ипотечного кредитования. По ее словам, в результате развития в РФ программ льготного кредитования выросли цены на жилье, и даже при низких процентных ставках оно не стало доступнее, ведь заемщику приходится брать большую сумму в кредит.

Ранее сообщалось о том, что объем ипотечных кредитов, выданных в Свердловской области в декабре 2023 года, составил 35,14 млрд руб. С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди 30 регионов РФ.
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