УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
29.01.2024

Объем выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в декабре превысил 35 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Свердловской области в декабре 2023 года, составил 35,14 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по объему выданной ипотеки оказались Москва (129,57 млрд руб.), Московская область (82,67 млрд руб.), Санкт-Петербург (63,49 млрд руб.), Краснодарский край (41,13 млрд руб.) и Татарстан (39,05 млрд руб.).

Согласно исследованию ОКБ, увеличение ипотечного кредитования в денежном эквиваленте фиксируется в большинстве регионов. Наибольший рост отмечен в Приморском крае (+38%).

Что касается количества выданных ипотечных кредитов и среднего чека по ним, в Свердловской области эти показатели в декабре прошлого года составили 9 тыс. единиц и 3,9 млн руб. соответственно.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.12.2023 Свердловская область заняла 6-е место рейтинга среди регионов РФ по числу выданных POS-кредитов

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года было выдано 13,22 тыс. POS-кредитов (в ...

28.11.2023 Объем выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за год вырос на 61%

В Свердловской области в октябре 2023 года выдали 8 тыс. 801 ипотечный кредит. По сравнению с тем же периодом прошлого ...

19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов

В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 млрд руб. Об этом говорится в ...

19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 ...

28.01.2021 Южный Урал занял предпоследнее место рейтинга среди регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 28.01.2021. Средний размер выданных в Челябинской области в декабре 2020 года ипотечных кредитов ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Январь 2024 (535)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18