Объем выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в декабре превысил 35 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Свердловской области в декабре 2023 года, составил 35,14 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по объему выданной ипотеки оказались Москва (129,57 млрд руб.), Московская область (82,67 млрд руб.), Санкт-Петербург (63,49 млрд руб.), Краснодарский край (41,13 млрд руб.) и Татарстан (39,05 млрд руб.).



Согласно исследованию ОКБ, увеличение ипотечного кредитования в денежном эквиваленте фиксируется в большинстве регионов. Наибольший рост отмечен в Приморском крае (+38%).



Что касается количества выданных ипотечных кредитов и среднего чека по ним, в Свердловской области эти показатели в декабре прошлого года составили 9 тыс. единиц и 3,9 млн руб. соответственно.