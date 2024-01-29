Объем выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в декабре превысил 35 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года было выдано 13,22 тыс. POS-кредитов (в ...28.11.2023 Объем выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за год вырос на 61%
В Свердловской области в октябре 2023 года выдали 8 тыс. 801 ипотечный кредит. По сравнению с тем же периодом прошлого ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 млрд руб. Об этом говорится в ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 ...28.01.2021 Южный Урал занял предпоследнее место рейтинга среди регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов
УрБК, Челябинск, 28.01.2021. Средний размер выданных в Челябинской области в декабре 2020 года ипотечных кредитов ...