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29.01.2024

Средний размер выданной ипотеки на Южном Урале в декабре вырос на 21%

УрБК, Челябинск, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Челябинской области в декабре 2023 года, составил 19,14 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял 11-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданной ипотеки расположилась Москва (129,57 млрд руб.), на второй — Московская область (82,67 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (63,49 млрд руб.), на четвертой — Краснодарский край (41,13 млрд руб.). Замыкает топ-5 Татарстан (39,05 млрд руб.).

При этом Челябинская область попала в число регионов РФ, где сильнее всего за год вырос средний размер ипотеки. Так, в декабре 2023 года он достиг 3,56 млн руб., увеличившись по сравнению с тем же месяцем 2022 года на 21%.

Согласно исследованию ОКБ, на Южном Урале в декабре прошлого года было выдано 5,38 тыс. ипотечных кредитов.
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