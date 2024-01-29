Средний размер выданной ипотеки на Южном Урале в декабре вырос на 21%

Объем ипотечных кредитов, выданных в Свердловской области в декабре 2023 года, составил 35,14 млрд руб. Об этом ...29.01.2024 Объем выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в декабре превысил 35 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Свердловской области в декабре 2023 года, составил ...31.03.2022 Средний размер выданных в феврале ипотечных кредитов на Южном Урале составил 2,42 млн рублей
УрБК, Челябинск, 31.03.2022. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2022 года ипотечных кредитов ...18.02.2022 Средний размер выданных на Южном Урале ипотечных кредитов в январе составил 2,3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 18.02.2022. В Челябинской области средний размер выданных в январе 2022 года ипотечных кредитов ...28.01.2021 Южный Урал занял предпоследнее место рейтинга среди регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов
УрБК, Челябинск, 28.01.2021. Средний размер выданных в Челябинской области в декабре 2020 года ипотечных кредитов ...