Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре кредитов

В Свердловской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 62,49 млрд руб. За год этот показатель ...Вчера, 12:40 В Свердловской области число выданных кредитов в декабре снизилось на 6%
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В Свердловской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 62,49 млрд ...30.01.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре автокредитов
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Челябинской области, составил 2,56 млрд ...30.01.2024 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год вырос более чем в два раза
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Свердловской области, составил 2,66 ...29.01.2024 Средний размер выданной ипотеки на Южном Урале в декабре вырос на 21%
УрБК, Челябинск, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Челябинской области в декабре 2023 года, составил ...