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Вчера, 18:01

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре кредитов

УрБК, Челябинск, 01.02.2024. В Челябинской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 38,39 млрд руб. За год этот показатель вырос на 1%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял 10-е место рейтинга среди исследованных регионов РФ. На первой строчке в списке по объему выданных кредитов оказалась Москва (220,48 млрд руб.), на второй — Московская область (146,31 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (103,92 млрд руб.), на четвертой — Краснодарский край (82,86 млрд руб.). Замыкает топ-5 Татарстан (64,51 млрд руб.).

Кроме того, в Челябинской области в декабре 2023 года было выдано 131,41 тыс. кредитов, что на 5% меньше показателя того же периода предыдущего года. Их средний чек составил 292 тыс. руб. (+7%).

Отмечается, что в целом по стране ипотечным кредитам традиционно принадлежит наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств. Так, в декабре прошлого года этот сегмент занял 53% от общего объема выдач, кредиты наличными — 25%, кредитные карты — 15%, автокредиты — 5%, POS-кредиты — 2%.
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