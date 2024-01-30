В Свердловской области число выданных кредитов в декабре снизилось на 6%

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Челябинской области, составил 2,56 млрд ...30.01.2024 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год вырос более чем в два раза
Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Свердловской области, составил 2,66 млрд руб. За год этот показатель ...30.01.2024 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год вырос более чем в два раза
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Свердловской области, составил 2,66 ...29.01.2024 Объем выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в декабре превысил 35 млрд рублей
Объем ипотечных кредитов, выданных в Свердловской области в декабре 2023 года, составил 35,14 млрд руб. Об этом ...29.01.2024 Объем выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в декабре превысил 35 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Свердловской области в декабре 2023 года, составил ...