УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В Свердловской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 62,49 млрд ...

В Свердловской области число выданных кредитов в декабре снизилось на 6%

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Челябинской области, составил 2,56 млрд ...

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре автокредитов

Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год вырос более чем в два раза

Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Свердловской области, составил 2,66 млрд руб. За год этот показатель ...