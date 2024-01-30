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Вчера, 17:55

В Свердловской области число выданных кредитов в декабре снизилось на 6%

В Свердловской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 62,49 млрд руб. За год этот показатель вырос на 1%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди исследованных регионов РФ. Выше него в списке по объему выданных кредитов расположились Москва (220,48 млрд руб.), Московская область (146,31 млрд руб.), Санкт-Петербург (103,92 млрд руб.), Краснодарский край (82,86 млрд руб.) и Татарстан (64,51 млрд руб.).

Кроме того, в Свердловской области в декабре 2023 года было выдано 178,29 тыс. кредитов, что на 6% меньше показателя того же периода предыдущего года. Их средний чек составил 351 тыс. руб. (+7%).
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