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Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре автокредитов

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Челябинской области, составил 2,56 млрд руб. За год этот показатель вырос на 91% (в декабре 2022 года — 1,34 млрд руб.), говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных в декабре автокредитов расположилась Москва (10,06 млрд руб.), на второй — Московская область (8,24 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (5,71 млрд руб.), на четвертой — Краснодарский край (5,16 млрд руб.). Замыкает топ-5 Татарстан (4,18 млрд руб.).

В декабре 2023 года в Челябинской области было выдано 1 тыс. 776 автокредитов, что на 46% превысило показатель того же месяца предыдущего года. Средний чек за год вырос на 31%, до 1,44 млн руб.

Среди регионов РФ лидерами по приросту среднего размера автокредита стали Воронежская (+39%) и Новосибирская (+38%) области, Краснодарский край (+33%) и Оренбургская область (+32%).
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