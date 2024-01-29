Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре автокредитов

Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Свердловской области, составил 2,66 млрд руб. За год этот показатель ...Вчера, 11:03 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год вырос более чем в два раза
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Свердловской области, составил 2,66 ...29.01.2024 Средний размер выданной ипотеки на Южном Урале в декабре вырос на 21%
УрБК, Челябинск, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Челябинской области в декабре 2023 года, составил ...28.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-октябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В январе-октябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 29,8 ...29.05.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.05.2023. В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,9 ...