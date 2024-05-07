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Вчера, 13:02

Средний Урал вошел в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте кредитов

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Свердловской области объем выданных кредитов во всех сегментах кредитования в марте 2024 года составил 51,82 млрд руб. (в феврале — 41,85 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди регионов РФ. Выше него в списке по объему выданных кредитов расположились Москва (184,42 млрд руб.), Московская область (127,53 млрд руб.), Санкт-Петербург (82,27 млрд руб.) и Краснодарский край (63,46 млрд руб.).

В марте в Свердловской области было выдано 203,52 тыс. кредитов, средний чек достиг 255 тыс. руб.

Согласно исследованию, в I квартале 2024 года на Среднем Урале было выдано 550,54 тыс. кредитов на сумму 126,85 млрд руб. Средний чек составил 230 тыс. руб.
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