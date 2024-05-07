Средний Урал вошел в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте кредитов

УрБК, Челябинск, 07.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 753 млн руб. ...06.05.2024 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%
Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн руб. За месяц этот показатель ...06.05.2024 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн ...02.05.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%
В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем ...02.05.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По ...