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Вчера, 15:43

На Южном Урале в I квартале выдали более 400 тыс. кредитов

УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинской области объем выданных кредитов во всех сегментах кредитования в марте 2024 года составил 34,68 млрд руб. (в феврале — 29,68 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял десятое место рейтинга среди регионов РФ. На первых пяти строчках списка по объему выданных кредитов оказались Москва (184,42 млрд руб.), Московская область (127,53 млрд руб.), Санкт-Петербург (82,27 млрд руб.), Краснодарский край (63,46 млрд руб.) и Свердловская область (51,82 млрд руб.).

В марте в Челябинской области было выдано 150,15 тыс. кредитов, средний чек достиг 231 тыс. руб.

Согласно исследованию, в I квартале 2024 года на Южном Урале было выдано 407,06 тыс. кредитов на сумму 86,97 млрд руб. Средний чек составил 214 тыс. руб.

В целом по стране в январе-марте было выдано 16,67 млн кредитов на общую сумму 4 трлн руб. По сравнению с IV кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 8%, а объемы — на 33%.
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