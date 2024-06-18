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Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в мае кредитов наличными под залог имущества

УрБК, Челябинск, 03.07.2024. В Челябинской области объем кредитов наличными, выданных под залог имущества, в мае 2024 года составил 578,29 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 4%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял седьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по объему выданных кредитов наличными под залог имущества оказались Москва (1 млрд 815,91 млн руб.), Московская (1 млрд 258,39 млн руб.) и Свердловская (802,66 млн руб.) области, Краснодарский край (769,36 млн руб.), Санкт-Петербург (751,34 млн руб.).

В Челябинской области в мае было выдано 465 кредитов наличными под залог имущества, что на 2% меньше показателя предыдущего месяца. Средний размер таких займов составил 1,24 млн руб. (плюс 6%). Средний срок кредитования — 77 месяцев (шесть лет и пять месяцев).

Согласно данным ОКБ, в целом по стране в мае было выдано 12,58 тыс. кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 17,22 млрд руб. По сравнению с апрелем количество выдач сократилось на 11%, а объемы — на 8%.
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