Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в мае кредитов наличными под залог имущества

УрБК, Челябинск, 02.07.2024. В Челябинской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 13,97 ...

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в мае кредитов наличными

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил ...

Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных кредитов наличными

Объем выдачи кредитов наличными под залог имущества на Южном Урале за месяц вырос более чем на 50%

УрБК, Челябинск, 08.05.2024. В Челябинской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества в марте 2024 ...