ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202514:11

Свердловская область оказалась в лидерах среди регионов по выдаче кредитов наличными

УрБК, Москва, 20.11.2025. Свердловская область вошла в октябрьский топ регионов по выдаче кредитов наличными — 60,24 тыс. кредитов на 10,42 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет ТАСС. 

Также в топ по этому показателю вошли Москва — 121,33 тыс. кредитов на 37,22 млрд руб., Московская область — 104,28 тыс. кредитов на 25,6 млрд руб., Санкт-Петербург — 55,68 тыс. кредитов на 15,03 млрд руб., Краснодарский край — 68,92 тыс. кредитов на 12,03 млрд руб.

В целом количество выдач кредитов наличными в октябре сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,71 млн на сумму 312,66 млрд руб. (в 2024 году — 1,77 млн на 307,51 млрд руб.). При этом объем сократился на 2%.

Средний размер кредита наличными за год вырос на 9 тыс. руб. и в октябре 2025 года составил 182 тыс. руб. (в 2024 году — 173 тыс. руб.). Средний срок кредитования за этот же период сократился до 28 месяцев (в 2024 году — 29 месяцев).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем количество выдач кредитов наличными в октябре выросло на 9% (в сентябре — 1,57 млн на 299,76 млрд руб.), объем — на 4%. Средний размер кредита стал меньше на 9 тыс. руб. (в сентябре — 191 тыс. руб.). Средний срок кредитования за месяц не изменился.

Всего за 10 месяцев года было выдано 14,57 млн кредитов наличными на 2,58 трлн руб., в среднем за месяц на 257,74 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 47%, объем — на 51%. Полная стоимость кредита (ПСК) наличными в октябре опустилась до 31,23% (в сентябре — 31,48%). В октябре 2024 года ПСК в сегменте была на уровне 30,72%.

Самые крупные кредиты выдавали в октябре жителям Севастополя — в среднем 331 тыс. руб., Москвы — 307 тыс. руб. и Крыма — 295 тыс. руб. Самый длительный срок кредитования наличными — в среднем 42 месяца — зафиксирован в Кабардино-Балкарии, самый короткий — 24 месяца — в Еврейской АО, Ненецком АО, Чукотском АО, Мордовии, а также Сахалинской и Новгородской областях.

Распечатать
Похожие новости
16 октября 202514:30

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по объемам кредитования наличными

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2025. Свердловская область заняла пятое место среди регионов по объемам кредитования наличными в сентябре 2025 года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В сентябре свердловчанам было выдано 54,63 тыс. кредитов наличными на сумму 10,03 млрд руб. В лидеры списка вошли Москва — 111,11 тыс. кредитов на 35,67 млрд руб., Московская область — 95,07 тыс. кредитов на 24,53 млрд руб., Санкт-Петербург — 50,63 тыс. руб. на 14,1 млрд руб., Краснодарский край — 62,05 тыс. кредитов на 10,95 млрд руб. По данным ОКБ, средний размер кредита наличными за год
16 сентября 202514:30

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по объемам кредитования наличными

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Свердловская область по итогам августа 2025 года вошла в топ-5 регионов по объемам кредитования наличными. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро. В сравнении с предыдущим месяцем в Свердловской области объем кредитования вырос на 1%, до 57,25 тыс. займов на общую сумму 10,84 млрд руб. В лидерах по кредитованию Москва — 114,13 тыс. кредитов на 36,20 млрд руб. (по сравнению с июлем количество +3%, объем +8%), Московская область — 98,59 тыс. кредитов на 25,68 млрд руб. (кол-во +3%, объем +10%), Санкт-Петербург — 52,70 тыс. кредитов на 14,86 млрд руб.
02 мая 201714:30

ОКБ: В I квартале банки выдали кредитов на 776,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 02.05.2017. В I квартале банки выдали 5,66 млн кредитов общим объемом 776,6 млрд руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В годовом отношении количество кредитов практически не изменилось, при этом объемы кредитования увеличились на 17%. В I квартале 2016 года было выдано 5,65 млн кредитов на 662,93 млрд. На первую десятку регионов пришлось порядка 38% всех выданных в январе-марте 2017 года кредитов, в денежном выражении это 47% всех выдач. По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, где заемщики
18 апреля 201914:30

В I квартале 2019 года россияне взяли кредитов на 1,97 трлн рублей

УрБК, Москва, 18.04.2019. В марте 2019 года было выдано 3,09 млн новых кредитов общим объемом свыше 709,13 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 6%, а объемы кредитования выросли на 8% по сравнению с мартом прошлого года, когда было выдано 2,92 млн кредитов на 655,24 млрд руб., сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ). Лидером по темпам роста объемов кредитования в марте 2019 года стал сегмент кредитов наличными. Их количество выросло в годовом отношении на 13%, сумма одобренных лимитов выросла на 26%. В марте нынешнего года было выдано 1,39 млн кредитов на 376 млрд руб., год
14 декабря 201714:30

Объемы розничного кредитования в России в октябре превысили 519 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.12.2017. За октябрь 2017 года в РФ было выдано гражданам более 2,79 млн новых кредитов общим объемом свыше 519,04 млрд руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 4%, при этом объемы кредитования увеличились на 43%, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Отметим, что в октябре 2016 года было выдано 2,68 млн кредитов на 364,01 млрд руб. Драйвером роста розничного кредитования, по мнению аналитиков ОКБ, в октябре стала ипотека. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в