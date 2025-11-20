Свердловская область оказалась в лидерах среди регионов по выдаче кредитов наличными

УрБК, Москва, 20.11.2025. Свердловская область вошла в октябрьский топ регионов по выдаче кредитов наличными — 60,24 тыс. кредитов на 10,42 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет ТАСС.

Также в топ по этому показателю вошли Москва — 121,33 тыс. кредитов на 37,22 млрд руб., Московская область — 104,28 тыс. кредитов на 25,6 млрд руб., Санкт-Петербург — 55,68 тыс. кредитов на 15,03 млрд руб., Краснодарский край — 68,92 тыс. кредитов на 12,03 млрд руб.

В целом количество выдач кредитов наличными в октябре сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,71 млн на сумму 312,66 млрд руб. (в 2024 году — 1,77 млн на 307,51 млрд руб.). При этом объем сократился на 2%.

Средний размер кредита наличными за год вырос на 9 тыс. руб. и в октябре 2025 года составил 182 тыс. руб. (в 2024 году — 173 тыс. руб.). Средний срок кредитования за этот же период сократился до 28 месяцев (в 2024 году — 29 месяцев).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем количество выдач кредитов наличными в октябре выросло на 9% (в сентябре — 1,57 млн на 299,76 млрд руб.), объем — на 4%. Средний размер кредита стал меньше на 9 тыс. руб. (в сентябре — 191 тыс. руб.). Средний срок кредитования за месяц не изменился.

Всего за 10 месяцев года было выдано 14,57 млн кредитов наличными на 2,58 трлн руб., в среднем за месяц на 257,74 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 47%, объем — на 51%. Полная стоимость кредита (ПСК) наличными в октябре опустилась до 31,23% (в сентябре — 31,48%). В октябре 2024 года ПСК в сегменте была на уровне 30,72%.

Самые крупные кредиты выдавали в октябре жителям Севастополя — в среднем 331 тыс. руб., Москвы — 307 тыс. руб. и Крыма — 295 тыс. руб. Самый длительный срок кредитования наличными — в среднем 42 месяца — зафиксирован в Кабардино-Балкарии, самый короткий — 24 месяца — в Еврейской АО, Ненецком АО, Чукотском АО, Мордовии, а также Сахалинской и Новгородской областях.