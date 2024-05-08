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В Свердловской области число выданных кредитов наличными под залог имущества за месяц выросло на 54%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Свердловской области объем кредитов наличными, выданных под залог имущества, в мае 2024 года составил 802,66 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 31%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял третье место рейтинга среди 30 регионов РФ. Также в топ-5 списка по объему выданных кредитов наличными под залог имущества попали Москва (1 млрд 815,91 млн руб.), Московская область (1 млрд 258,39 млн руб.), Краснодарский край (769,36 млн руб.) и Санкт-Петербург (751,34 млн руб.).

В Свердловской области в мае было выдано 818 кредитов наличными под залог имущества, что на 54% больше показателя предыдущего месяца. Средний размер таких займов составил 0,98 млн руб. (минус 15%). Средний срок кредитования — 62 месяца (пять лет и два месяца).

Согласно данным ОКБ, в общем объеме залогового кредитования в РФ в мае 78% (13,35 млрд руб.) пришлось на кредиты под залог транспорта, 20% (3,51 млрд руб.) — под залог недвижимости, 2% (360,50 млн руб.) — на иные имущественные права.
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