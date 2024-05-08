В Свердловской области число выданных кредитов наличными под залог имущества за месяц выросло на 54%

УрБК, Челябинск, 03.07.2024. В Челябинской области объем кредитов наличными, выданных под залог имущества, в мае 2024 ...Вчера, 12:00 В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%
В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 млрд руб. За месяц этот ...Вчера, 11:43 В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 ...08.05.2024 Объем выдачи кредитов наличными под залог имущества на Южном Урале за месяц вырос более чем на 50%
УрБК, Челябинск, 08.05.2024. В Челябинской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества в марте 2024 ...07.05.2024 В Свердловской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества за месяц вырос на 18%
В Свердловской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества в марте 2024 года составил 882,95 млн руб. ...