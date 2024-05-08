В Свердловской области число выданных кредитов наличными под залог имущества за месяц выросло на 54%

УрБК, Челябинск, 03.07.2024. В Челябинской области объем кредитов наличными, выданных под залог имущества, в мае 2024 ...

Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в мае кредитов наличными под залог имущества

В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 млрд руб. За месяц этот ...

В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 ...

В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%

Объем выдачи кредитов наличными под залог имущества на Южном Урале за месяц вырос более чем на 50%

УрБК, Челябинск, 08.05.2024. В Челябинской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества в марте 2024 ...