Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте POS-кредитов

УрБК, Челябинск, 07.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 753 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 7%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 исследованных регионов РФ. На первых пяти строчках в этом списке расположились Москва (2,7 млрд руб.), Московская область (2,1 млрд руб.), Краснодарский край (1,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,3 млрд руб.) и Свердловская область (939 млн руб.).



В марте этого года в Челябинской области было выдано 12,45 тыс. POS-кредитов, что на 2% превысило результат предыдущего месяца. Средний чек составил 61 тыс. руб. (минус 9%), средний срок кредита — 20 месяцев.



Согласно исследованию, в I квартале 2024 года россиянам было выдано 1,34 млн POS-кредитов на 96,58 млрд руб. По сравнению с IV кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 23%, а объемы — на 19%.