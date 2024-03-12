Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте POS-кредитов

Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн руб. За месяц этот показатель ...Вчера, 16:21 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн ...12.03.2024 На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 19%
УрБК, Челябинск, 12.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 8,68 тыс. POS-кредитов, что на 17% ...06.02.2024 На Южном Урале число выданных кредитов за год выросло на 45%
УрБК, Челябинск, 06.02.2024. В Челябинской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 476,3 млрд руб. За год ...01.02.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре кредитов
УрБК, Челябинск, 01.02.2024. В Челябинской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 38,39 млрд руб. ...