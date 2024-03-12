УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте POS-кредитов

УрБК, Челябинск, 07.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 753 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 7%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 исследованных регионов РФ. На первых пяти строчках в этом списке расположились Москва (2,7 млрд руб.), Московская область (2,1 млрд руб.), Краснодарский край (1,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,3 млрд руб.) и Свердловская область (939 млн руб.).

В марте этого года в Челябинской области было выдано 12,45 тыс. POS-кредитов, что на 2% превысило результат предыдущего месяца. Средний чек составил 61 тыс. руб. (минус 9%), средний срок кредита — 20 месяцев.

Согласно исследованию, в I квартале 2024 года россиянам было выдано 1,34 млн POS-кредитов на 96,58 млрд руб. По сравнению с IV кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 23%, а объемы — на 19%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 17:55 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%

Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн руб. За месяц этот показатель ...

Вчера, 16:21 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн ...

12.03.2024 На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 19%

УрБК, Челябинск, 12.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 8,68 тыс. POS-кредитов, что на 17% ...

06.02.2024 На Южном Урале число выданных кредитов за год выросло на 45%

УрБК, Челябинск, 06.02.2024. В Челябинской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 476,3 млрд руб. За год ...

01.02.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре кредитов

УрБК, Челябинск, 01.02.2024. В Челябинской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 38,39 млрд руб. ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома10.04.2024Миры Дюрера
Архив новостей
Май 2024 (132)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18