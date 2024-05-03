На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%

Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 6%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 исследованных регионов РФ. Выше него в этом списке оказались Москва (2,7 млрд руб.), Московская область (2,1 млрд руб.), Краснодарский край (1,4 млрд руб.) и Санкт-Петербург (1,3 млрд руб.).



В марте этого года в Свердловской области было выдано 14,68 тыс. POS-кредитов, что на 1% превысило результат предыдущего месяца. Средний чек составил 64 тыс. руб. (минус 7%), средний срок кредита — 20 месяцев.



В целом по стране в марте объемы выдач POS-кредитов сократились по сравнению с февралем на 7%, а количество выросло на 1%.