На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%

В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 4,98 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...03.05.2024 В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 4,98 тыс. ипотечных кредитов. По ...02.05.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%
В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем ...02.05.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По ...06.03.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц снизился на 10%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 79,46 тыс. кредитов наличными. По ...