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Вчера, 16:21

На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 6%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 исследованных регионов РФ. Выше него в этом списке оказались Москва (2,7 млрд руб.), Московская область (2,1 млрд руб.), Краснодарский край (1,4 млрд руб.) и Санкт-Петербург (1,3 млрд руб.).

В марте этого года в Свердловской области было выдано 14,68 тыс. POS-кредитов, что на 1% превысило результат предыдущего месяца. Средний чек составил 64 тыс. руб. (минус 7%), средний срок кредита — 20 месяцев.

В целом по стране в марте объемы выдач POS-кредитов сократились по сравнению с февралем на 7%, а количество выросло на 1%.
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