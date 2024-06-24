В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 16%

Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил 865 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 8%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в этом списке оказались Москва (2,4 млрд руб.), Московская область (1,8 млрд руб.), Краснодарский край (1,2 млрд руб.) и Санкт-Петербург (1,1 млрд руб.).



В мае этого года в Свердловской области было выдано 11,58 тыс. POS-кредитов, что на 16% меньше результата предыдущего месяца. Средний чек составил 75 тыс. руб. (плюс 10%), средний срок кредита — 22 месяца.



В целом по стране объемы выдач POS-кредитов за месяц сократились на 8%, а количество — на 13%.



По словам директора по риск-методологии и дата-аналитике ОКБ Николая Филиппова, снижение объемов POS-кредитования вполне ожидаемо. Он отмечает, что в текущих условиях жесткого регулирования, ограничивающего выдачу кредитов и займов в точках продаж, продолжают набирать популярность сервисы оплаты частями (BNPL-сервисы). Сейчас они не подлежат регулированию, что позволяет им постепенно наращивать число пользователей, тем самым исключая их из числа POS-заемщиков.