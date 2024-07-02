В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц уменьшилось на 5%

В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 млрд руб. За месяц этот ...02.07.2024 В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 ...24.06.2024 В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 7%
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 939 млн ...06.05.2024 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%
Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн руб. За месяц этот показатель ...06.05.2024 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн ...