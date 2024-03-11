Свердловская область попала в топ-5 рейтинга среди регионов РФ по числу выданных POS-кредитов

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 10,14 тыс. POS-кредитов, что на ...06.03.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц снизился на 10%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 79,46 тыс. кредитов наличными. По ...06.02.2024 На Южном Урале число выданных кредитов за год выросло на 45%
УрБК, Челябинск, 06.02.2024. В Челябинской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 476,3 млрд руб. За год ...02.02.2024 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Свердловской области в 2023 году было выдано 78 тыс. ипотечных кредитов. Об этом ...28.12.2023 Свердловская область заняла 6-е место рейтинга среди регионов РФ по числу выданных POS-кредитов
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года было выдано 13,22 тыс. POS-кредитов (в ...