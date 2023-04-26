Свердловская область заняла 6-е место рейтинга среди регионов РФ по числу выданных POS-кредитов

В Свердловской области в I квартале 2023 года выдали 93 тыс. 911 потребительских кредитов. Это на 0,2% меньше уровня ...26.04.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в I квартале потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Свердловской области в I квартале 2023 года выдали 93 тыс. 911 потребительских ...16.02.2023 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Свердловской области количество действующих кредитов, выданных с помощью кредитных ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 млрд руб. Об этом говорится в ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 ...