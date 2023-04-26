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Свердловская область заняла 6-е место рейтинга среди регионов РФ по числу выданных POS-кредитов

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года было выдано 13,22 тыс. POS-кредитов (в октябре — 16,06 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по числу выданных за ноябрь POS-кредитов оказались Москва (27,09 тыс. ед.), Московская обл. (23,97 тыс. ед.), Санкт-Петербург (16,79 тыс. ед.), Краснодарский край (18,14 тыс. ед.) и Татарстан (13,3 тыс. ед.).

Согласно исследованию, объем выданных в Свердловской области в ноябре этого года POS-кредитов составил 922 млн руб. Средний чек — 70 тыс. руб.

Отмечается, что в целом по стране объемы выдач новых POS-кредитов упали по сравнению с октябрем текущего года на 16%, а количество — на 15%.
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