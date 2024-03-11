Свердловская область попала в топ-5 рейтинга среди регионов РФ по числу выданных POS-кредитов

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 10,14 тыс. POS-кредитов, что на 16% меньше результата декабря 2023 года (12,01 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по числу выданных за январь POS-кредитов оказались Москва (20,77 тыс. ед.), Московская обл. (17,95 тыс. ед.), Санкт-Петербург (13,12 тыс. ед.) и Краснодарский край (14,15 тыс. ед.).



Согласно исследованию, объем выданных в Свердловской области в январе этого года POS-кредитов составил 711 млн руб., уменьшившись по сравнению с предыдущим месяцем на 21%. Средний чек снизился на 6%, до 70 тыс. руб. Средний срок POS-кредитов в регионе составил 20 месяцев.



Отмечается, что в целом по стране объемы выдач новых POS-кредитов упали на 25%, а количество — на 21%.