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Вчера, 11:59

На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 19%

УрБК, Челябинск, 12.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 8,68 тыс. POS-кредитов, что на 17% меньше результата декабря 2023 года (10,43 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по числу выданных за январь POS-кредитов попали Москва (20,77 тыс. ед.), Московская обл. (17,95 тыс. ед.), Санкт-Петербург (13,12 тыс. ед.), Краснодарский край (14,15 тыс. ед.) и Свердловская область (10,14 тыс. ед.).

Согласно исследованию, объем выданных в Челябинской области в январе этого года POS-кредитов составил 558 млн руб., уменьшившись по сравнению с предыдущим месяцем на 19%. Средний чек снизился на 3%, до 64 тыс. руб. Средний срок POS-кредитов в регионе составил 19 месяцев.

В целом по стране в январе было выдано 320,68 тыс. POS-кредитов на 23,15 млрд руб. против 404,63 тыс. кредитов на 30,66 млрд руб. месяцем ранее.
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