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На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц составил 554 млн рублей

УрБК, Челябинск, 25.12.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в ноябре текущего года составил 554 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 30%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С таким результатом Южный Урал расположился на девятой строке рейтинга среди 30 регионов РФ. Лидерами перечня по объему выданных товарных кредитов стали Москва — 1,9 млрд руб., Московская обл. — 1,37 млрд руб., Краснодарский край — 982 млн руб., Санкт-Петербург — 806 млн руб., Свердловская обл. — 671 млн руб.

В ноябре 2024 года в Челябинской области было выдано 6,97 тыс. POS-кредитов, что на 27% меньше результата предыдущего месяца. Средний чек составил 80 тыс. руб., уменьшившись на 4%. Средний срок кредита составил 17 месяцев.
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