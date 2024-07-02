На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц сократился на 2%

В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 млрд руб. За месяц этот ...26.06.2024 На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц сократился на 8%
УрБК, Челябинск, 26.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в мае 2024 года составил 722 млн руб. За ...24.06.2024 Челябинская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в апреле POS-кредитов
УрБК, Челябинск, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил 788 млн руб. ...07.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте POS-кредитов
УрБК, Челябинск, 07.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 753 млн руб. ...12.03.2024 На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 19%
УрБК, Челябинск, 12.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 8,68 тыс. POS-кредитов, что на 17% ...