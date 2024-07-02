На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц сократился на 2%

УрБК, Челябинск, 23.09.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в августе 2024 года составил 777 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 2%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по объему выданных POS-кредитов попали Москва (2,73 млрд руб.), Московская область (1,98 млрд руб.), Краснодарский край (1,32 млрд руб.) и Санкт-Петербург (1,26 млрд руб.).



В августе этого года в Челябинской области было выдано 10,25 тыс. POS-кредитов, что на 2% меньше результата предыдущего месяца. Средний чек составил 76 тыс. руб., оставаясь на уровне показателя прошлого месяца. Средний срок кредита составил 21 месяц.