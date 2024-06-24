В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 16%

УрБК, Челябинск, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил 788 млн руб. ...24.06.2024 В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 7%
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 939 млн ...18.06.2024 Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных кредитов наличными
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил ...06.05.2024 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%
Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн руб. За месяц этот показатель ...06.05.2024 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн ...