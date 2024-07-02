В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц уменьшилось на 5%

Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в августе 2024 года составил 945 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 5%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С таким результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в этом списке оказались Москва (2,73 млрд руб.), Московская область (1,98 млрд руб.), Краснодарский край (1,32 млрд руб.) и Санкт-Петербург (1,26 млрд руб.).



В августе этого года в Свердловской области было выдано 12,02 тыс. POS-кредитов, что на 5% меньше результата предыдущего месяца. Средний чек составил 79 тыс. руб. (+4%), средний срок кредита — 20 месяцев.



В целом по стране объемы выдач POS-кредитов за месяц выросли на 14%, а количество выдач сократилось на 13%.