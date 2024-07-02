УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 17:55

В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц уменьшилось на 5%

Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в августе 2024 года составил 945 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 5%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С таким результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в этом списке оказались Москва (2,73 млрд руб.), Московская область (1,98 млрд руб.), Краснодарский край (1,32 млрд руб.) и Санкт-Петербург (1,26 млрд руб.).

В августе этого года в Свердловской области было выдано 12,02 тыс. POS-кредитов, что на 5% меньше результата предыдущего месяца. Средний чек составил 79 тыс. руб. (+4%), средний срок кредита — 20 месяцев.

В целом по стране объемы выдач POS-кредитов за месяц выросли на 14%, а количество выдач сократилось на 13%.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 15:23 В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц уменьшилось на 5%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в августе 2024 года составил 945 млн ...

02.07.2024 В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%

В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 млрд руб. За месяц этот ...

24.06.2024 В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 7%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 939 млн ...

06.05.2024 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%

Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн руб. За месяц этот показатель ...

06.05.2024 На Среднем Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 939 млн ...

Популярные новости
20.08.2024Комфортные города22.08.2024Наращивание мощностей23.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех21.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Окно инвестиций
Архив новостей
Сентябрь 2024 (464)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18