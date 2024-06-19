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Вчера, 12:41

В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 7%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 939 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 6%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 исследованных регионов РФ. Выше него в этом списке оказались Москва (2,8 млрд руб.), Московская область (2,1 млрд руб.), Краснодарский край (1,4 млрд руб.) и Санкт-Петербург (1,3 млрд руб.).

В апреле этого года в Свердловской области было выдано 13,84 тыс. POS-кредитов, что на 7% меньше результата предыдущего месяца. Средний чек составил 68 тыс. руб. (плюс 2%), средний срок кредита — 21 месяц.

В целом по стране объемы выдач POS-кредитов за месяц сократились на 3%, а количество — на 6%.
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