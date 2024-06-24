На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц сократился на 8%

УрБК, Челябинск, 26.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в мае 2024 года составил 722 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 8%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Южный Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по объему выданных POS-кредитов попали Москва (2,4 млрд руб.), Московская область (1,8 млрд руб.), Краснодарский край (1,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,1 млрд руб.) и Свердловская область (865 млн руб.).



В мае этого года в Челябинской области было выдано 10,16 тыс. POS-кредитов, что на 12% меньше результата предыдущего месяца. Средний чек составил 71 тыс. руб. (плюс 4%), средний срок кредита — 22 месяца.