УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:23

На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц сократился на 8%

УрБК, Челябинск, 26.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в мае 2024 года составил 722 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 8%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по объему выданных POS-кредитов попали Москва (2,4 млрд руб.), Московская область (1,8 млрд руб.), Краснодарский край (1,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,1 млрд руб.) и Свердловская область (865 млн руб.).

В мае этого года в Челябинской области было выдано 10,16 тыс. POS-кредитов, что на 12% меньше результата предыдущего месяца. Средний чек составил 71 тыс. руб. (плюс 4%), средний срок кредита — 22 месяца.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.06.2024 Челябинская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в апреле POS-кредитов

УрБК, Челябинск, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил 788 млн руб. ...

24.06.2024 В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 7%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 939 млн ...

18.06.2024 Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных кредитов наличными

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил ...

07.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте POS-кредитов

УрБК, Челябинск, 07.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 753 млн руб. ...

12.03.2024 На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 19%

УрБК, Челябинск, 12.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 8,68 тыс. POS-кредитов, что на 17% ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (565)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18