На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц сократился на 8%

УрБК, Челябинск, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил 788 млн руб. ...24.06.2024 В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 7%
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 939 млн ...18.06.2024 Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных кредитов наличными
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил ...07.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте POS-кредитов
УрБК, Челябинск, 07.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 753 млн руб. ...12.03.2024 На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 19%
УрБК, Челябинск, 12.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 8,68 тыс. POS-кредитов, что на 17% ...