УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:01

Челябинская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в апреле POS-кредитов

УрБК, Челябинск, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил 788 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 2%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 исследованных регионов РФ. На первых пяти строчках в этом списке расположились Москва (2,8 млрд руб.), Московская область (2,1 млрд руб.), Краснодарский край (1,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,3 млрд руб.) и Свердловская область (939 млн руб.).

В апреле этого года в Челябинской области было выдано 11,56 тыс. POS-кредитов, что на 8% меньше результата предыдущего месяца. Средний чек составил 68 тыс. руб. (плюс 7%), средний срок кредита — 21 месяц.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:41 В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 7%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 939 млн ...

18.06.2024 Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных кредитов наличными

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил ...

07.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте POS-кредитов

УрБК, Челябинск, 07.05.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 753 млн руб. ...

12.03.2024 На Южном Урале объем выданных POS-кредитов за месяц снизился на 19%

УрБК, Челябинск, 12.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 8,68 тыс. POS-кредитов, что на 17% ...

06.02.2024 На Южном Урале число выданных кредитов за год выросло на 45%

УрБК, Челябинск, 06.02.2024. В Челябинской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 476,3 млрд руб. За год ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность
Архив новостей
Июнь 2024 (532)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18