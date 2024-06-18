Челябинская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в апреле POS-кредитов

УрБК, Челябинск, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил 788 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 2%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Южный Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 исследованных регионов РФ. На первых пяти строчках в этом списке расположились Москва (2,8 млрд руб.), Московская область (2,1 млрд руб.), Краснодарский край (1,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,3 млрд руб.) и Свердловская область (939 млн руб.).



В апреле этого года в Челябинской области было выдано 11,56 тыс. POS-кредитов, что на 8% меньше результата предыдущего месяца. Средний чек составил 68 тыс. руб. (плюс 7%), средний срок кредита — 21 месяц.