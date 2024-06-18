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Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему кредитования

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области объем выдач во всех сегментах кредитования в апреле 2024 года составил 49,83 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 1%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 российских регионов. Выше него в списке по объему выдач во всех сегментах кредитования оказались Москва (171,07 млрд руб.), Московская область (117,11 млрд руб.), Санкт-Петербург (75,46 млрд руб.) и Краснодарский край (62,12 млрд руб.).

В Свердловской области в апреле этого года было выдано 197,69 тыс. кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 3%.

Согласно исследованию, в целом по стране в апреле текущего года кредиты наличными заняли наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств (40%). Далее следуют ипотека (30%), кредитные карты (19%), автокредиты (10%), POS-кредиты (2%).
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