Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему кредитования

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил ...14.05.2024 Средний Урал вошел в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных в марте кредитов
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Свердловской области объем выданных кредитов во всех сегментах кредитования в марте ...05.02.2024 Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%
В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За год этот показатель вырос на ...05.02.2024 Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За ...01.02.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре кредитов
УрБК, Челябинск, 01.02.2024. В Челябинской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 38,39 млрд руб. ...