Объем выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в декабре превысил 35 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Свердловской области в декабре 2023 года, составил ...28.12.2023 Свердловская область заняла 6-е место рейтинга среди регионов РФ по числу выданных POS-кредитов
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года было выдано 13,22 тыс. POS-кредитов (в ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 млрд руб. Об этом говорится в ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 ...28.01.2021 Южный Урал занял предпоследнее место рейтинга среди регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов
УрБК, Челябинск, 28.01.2021. Средний размер выданных в Челябинской области в декабре 2020 года ипотечных кредитов ...